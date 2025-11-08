'अपहरणकर्ताओं के सरगना हुआ करते थे लालू यादव', गया में जीतन राम मांझी ने RJD पर बोला हमला
गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने वजीरगंज में लालू-राबड़ी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उस समय अपहरण और हत्या का बोलबाला था। उन्होंने नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने दशरथ मांझी जैसे लोगों को सम्मान दिया।
संवाद सूत्र, वजीरगंज (गया)। गया के सांसद सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के भिंडस में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व के लालू-राबड़ी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया।
उन्होंने कहा कि उस समय की सरकार में सिर्फ अपहरण, हत्या, लूट,और नरसंहार का उद्योग चलता था और मुख्यमंत्री अपहरण कर्ताओं के सरगना हुआ करते थे। उनके आवास पर अपहरण की फिरौती के लिए सौदेबाजी तय होती थी।
उन्होंने कहा कि बिहार के गांव में बिजली महीने दो महीने पर दिखती थी। शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ चौपट था। लालू प्रसाद अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते रहे, जबकि नीतीश कुमार ने पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को अपनी कुर्सी पर बैठाकर सम्मान दिया और मुझ जैसे मांझी को तो मुख्यमंत्री ही बना दिया।
उन्होंने मांझी समुदाय से अपील किया कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए वजीरगंज में भाजपा के उम्मीदवार को मतदान करें, किसी के बहकावे में नहीं आए।
भाजपा के वरिष्ठ नेता सह केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार ही सुख, शांति, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली की व्यवस्था करने में सक्षम है। केंद्र में मोदी की सरकार ने आपको सबकुछ दिया है।
उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त अनाज, आयुष्मान कार्ड से पांच लाख तक निशुल्क इलाज, उज्ज्वला का गैस, महिला सम्मान, किसान सम्मान यह सब तो है ही, जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद का सफाई भी करते हैं हमारे मोदी। उनके नेतृत्व में आज हमारी सेना इतनी मजबूत है कि अपने देश की सीमा के अंदर रहकर ही पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। यदि वे उसके सीमा में प्रवेश कर जाते तो संभवतः दुनिया से उसका अस्तित्व ही मिट जाता।
उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में विकास वैभव शक्ति सब कुछ है, इसलिए हर हालत में अपने विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार को ही वोट करें।
