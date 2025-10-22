Language
    सौतेली मां से था अवैध संबंध, पत्नी ने किया विरोध तो गोली मारकर की हत्या

    By Sanjay Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:37 PM (IST)

    गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र में श्याम ठाकुर ने अपनी पत्नी रीना देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी अपनी पत्नी को घुमाने के बहाने ले गया और सुनसान जगह पर वारदात को अंजाम दिया। मृतक के दो बच्चे हैं। हत्या का कारण श्याम ठाकुर का अपनी सौतेली मां के साथ अवैध संबंध बताया जा रहा है, जिसका रीना विरोध करती थी। पुलिस ने आरोपी को धनबाद से गिरफ्तार कर लिया है।

    पत्नी ने किया विरोध तो गोली मारकर की हत्या

    संवाद सूत्र, अतरी (गया)। अतरी थाना क्षेत्र के सीढ गांव निवासी 30 वर्षीय पत्नी रीना देवी की पति श्याम ठाकुर ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार के रात की है। पति श्याम ठाकुर मंगलवार के दिन दो बजे अपनी पत्नी को घूमाने के लिए गयाजी ले गया था और फिर वहां से लौटने के दौरान थाना क्षेत्र के बंधु बिगहा गांव से गांव जाने वाली सुनसान रास्ते में गोली मार कर पत्नी की हत्या कर दिया। 

    मृतक रीना देवी के दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। नौ वर्षीय पुत्र शुभम ने बताया कि पापा जब रात में घर लौटे तो मां के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मां कहीं चली गई है। फिर पापा गांव में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने चले गए। 

    रात दो बजे जब पापा वापस घर आए तो हम लोग मां के बारे में पूछने लगे और हल्ला किया तो आसपास के लोग मेरे घर आ गए और मां के बारे में पूछा जिसके बाद पापा ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और मुंह में कपड़ा बांधकर दीवार लांघ भाग गया। 

    बुधवार की अल सुबह जब ग्रामीणों ने एक महिला का शव देखा तो इसकी सूचना थाना को देने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन पुलिस ने फोन नहीं उठाया जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना नीमचक बथानी डीएसपी सुरेंद्र कुमार सिंह को दी। 

    सूचना के बाद डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लेने को बाद काम किया। डीएसपी ने का कहा कि मृतक रीना देवी के पुत्र शुभम से जानकारी मिला कि श्याम ठाकुर एक सप्ताह पहले पिस्टल घर में लाए थे। उसी से मार कर मेरी मां की हत्या कर दिया। फिलहाल घटनास्थल को सील कर दिया है।

    पति का था अवैध संबंध

    श्याम ठाकुर का उसके अपने ही सौतेली मां से अवैध संबंध था। रीना देवी द्वारा जब इसका विरोध जताया जाता था तो श्याम ठाकुर उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल देते थे। इसको लेकर कई बार गांव में पंचायती भी हुआ है लेकिन श्याम ठाकुर नहीं सुधरे और अंत में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दिया।

    धनबाद से हुआ गिरफ्तार

    पत्नी की हत्या के बाद श्याम ठाकुर ट्रेन पकड़कर भाग रहा था। डीएसपी ने बताया कि भागने के क्रम में श्याम ठाकुर को धनबाद जंक्शन से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने लोकेशन ट्रेस किया और धनबाद रेल पुलिस और जिला पुलिस की टीम ने छापेमारी कर धनबाद से श्याम ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। 

    आरोपित को अतरी थाना लाया जा रहा है। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के पास से ही खजूर के पेड़ से एक पिस्तौल बरामद कर लिया है।