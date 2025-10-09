Bihar Politics: 'हम' का साथ छोड़ने का मिला इनाम, पीके ने लक्ष्मण मांझी को बोधगया से दिया टिकट

Language
    By subhash kumarEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:13 PM (IST)

    बोधगया विधानसभा क्षेत्र में लक्ष्मण मांझी ने 'हम' पार्टी छोड़कर जन सुराज पार्टी का दामन थामा। प्रशांत किशोर ने उन्हें बोधगया से प्रत्याशी घोषित किया है। लक्ष्मण मांझी पिछले दस वर्षों से समाज सेवा में सक्रिय हैं और उन्होंने पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी उत्थान सेवा संस्थान की स्थापना की है। उनका कहना है कि जन सुराज पार्टी आम लोगों की आवाज को मंच देने का काम कर रही है।

    Hero Image

    लक्ष्मण मांझी को बोधगया से मिला टिकट। (फोटो जागरण)

    सुभाष कुमार, गयाजी। बोधगया विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनावी समीकरण नया मोड़ ले चुका है। हम पार्टी को परिवारवाद की पार्टी बताते हुए लक्ष्मण मांझी ने इस्तीफा देकर जन सुराज पार्टी का दामन थाम लिया।

    प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी ने उन्हें बोधगया विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। लक्ष्मण मांझी गयाजी जिले के टिकारी प्रखंड के खनेटू गांव निवासी नाथून मांझी के पुत्र हैं।

    स्नातक शिक्षित लक्ष्मण मांझी समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले दस वर्षों से सक्रिय हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी उत्थान सेवा संस्थान की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से वे गरीबों और वंचितों के बीच निरंतर सेवा कार्य करते रहे हैं।

    संस्था के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहयोग से जुड़ी कई पहलें की गईं। जिनमें बोधगया विधानसभा क्षेत्र के अलावे सभी विधानसभा क्षेत्र में गरीब बच्चों को कापी-कलम वितरण, निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन और ठंड के मौसम में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण शामिल है।

    लक्ष्मण मांझी ने बताया कि वे हम पार्टी के स्थापना काल से जुड़े रहे और पार्टी में जिला महासचिव से लेकर प्रदेश महासचिव तक की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन पार्टी में बढ़ते परिवारवाद से क्षुब्ध होकर उन्होंने अलग राह चुनने का निर्णय लिया।

    अब चुनावी मुकाबला होगा रोचक

    उनका कहना है कि जन सुराज पार्टी आम लोगों की आवाज को मंच देने का काम कर रही है, और वे बोधगया क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहेंगे। जिले के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहने के कारण लक्ष्मण मांझी की पकड़ बोधगया समेत आसपास के क्षेत्रों में मजबूत है।

    ऐसे में जन सुराज पार्टी ने उन्हें टिकट देकर इस क्षेत्र में चुनावी मुकाबले को रोचक बना दिया है। 2020 विधानसभा चुनाव में भी टिकट के काफी सक्रिय भूमिका में रहे थे। लेकिन हम पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया गया था।

