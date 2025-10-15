गया में किराए पर रह रही शिक्षिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास, मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार

संवाद सूत्र, गुरारू (गया)। गुरारू बाजार के स्टेशन रोड में सोसायटी भवन के पास स्थित रामप्रवेश यादव के मकान में किराएदार के रूप में रह रही उत्तर प्रदेश निवासी व स्थानीय प्रखंड के एक प्लस टू विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका के साथ मकान मालिक के शादीशुदा पुत्र मुकेश कुमार यादव (उम्र लगभग 30 वर्ष) ने मंगलवार की देर रात जमकर जोर जबरदस्ती की।

इसी दौरान छेड़छाड़ करने लगा। अपनी आबरु बचाने के लिए मुकेश के चंगुल से छूट कर शिक्षिका कमरा के बालकनी में मुख्य सड़क की तरफ आकर.चिल्लाने लगी। इसके बाद सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। छत से कूदकर भागने का प्रयास यह देख मुकेश ने बगल के एक- दूसरे से सटे तीन चार घरों के एक छत से दूसरे छत पर कूदते हुए भागने का प्रयास किया । लेकिन भीड़ ने उसे चौथे घर में कूदने पर धर दबोचा।

इसके बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच कर उसे हिरासत में लिया। वह उक्त मकान के दूसरी मंजिल पर कमरा लेकर वहां अकेली रहती थी । जबकि मुकेश मकान के पहली मंजिल पर अपनी पत्नी व दो पुत्रों के साथ रहता था।

बंद कमरे का दरवाजा खटखटाया मुकेश की पत्नी मंगलवार को वहां नहीं थी। पत्नी ने मुकेश के लिए भोजन बना देने के लिए शिक्षिका से बोली थी । रात में लगभग साढ़े दस बजे वह दूसरी मंजिल पर पहुंच शिक्षिका के बंद कमरे का दरवाजा खटखटाया व भोजन मांगा। जब रोटी देने के लिए शिक्षिका ने कमरे का दरवाजा खोला ।