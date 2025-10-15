गया में किराए पर रह रही शिक्षिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास, मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार
गया के गुरारू में एक किराए के मकान में रहने वाली शिक्षिका के साथ मकान मालिक के बेटे मुकेश यादव ने छेड़छाड़ की। शिक्षिका के शोर मचाने पर भीड़ जमा हो गई और मुकेश भागने की कोशिश में पकड़ा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षिका ने मुकेश पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया।
संवाद सूत्र, गुरारू (गया)। गुरारू बाजार के स्टेशन रोड में सोसायटी भवन के पास स्थित रामप्रवेश यादव के मकान में किराएदार के रूप में रह रही उत्तर प्रदेश निवासी व स्थानीय प्रखंड के एक प्लस टू विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका के साथ मकान मालिक के शादीशुदा पुत्र मुकेश कुमार यादव (उम्र लगभग 30 वर्ष) ने मंगलवार की देर रात जमकर जोर जबरदस्ती की।
इसी दौरान छेड़छाड़ करने लगा। अपनी आबरु बचाने के लिए मुकेश के चंगुल से छूट कर शिक्षिका कमरा के बालकनी में मुख्य सड़क की तरफ आकर.चिल्लाने लगी। इसके बाद सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
छत से कूदकर भागने का प्रयास
यह देख मुकेश ने बगल के एक- दूसरे से सटे तीन चार घरों के एक छत से दूसरे छत पर कूदते हुए भागने का प्रयास किया । लेकिन भीड़ ने उसे चौथे घर में कूदने पर धर दबोचा।
इसके बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच कर उसे हिरासत में लिया। वह उक्त मकान के दूसरी मंजिल पर कमरा लेकर वहां अकेली रहती थी । जबकि मुकेश मकान के पहली मंजिल पर अपनी पत्नी व दो पुत्रों के साथ रहता था।
बंद कमरे का दरवाजा खटखटाया
मुकेश की पत्नी मंगलवार को वहां नहीं थी। पत्नी ने मुकेश के लिए भोजन बना देने के लिए शिक्षिका से बोली थी । रात में लगभग साढ़े दस बजे वह दूसरी मंजिल पर पहुंच शिक्षिका के बंद कमरे का दरवाजा खटखटाया व भोजन मांगा। जब रोटी देने के लिए शिक्षिका ने कमरे का दरवाजा खोला ।
तब उसने जोर जबरदस्ती शुरु कर दी। थानाध्यक्ष अखलेश कुमार ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की लिखित आवेदन शिक्षिका ने दी है। प्राथमिकी की गई है। हिरासत में लिए जाने के बाद जांच में आरोपित के शराब पिए रहने की पुष्टि हुई है। उसे गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।