Bihar Election: 55 साल से सिर्फ एक सवाल: कब पूरा होगा उत्तर कोयल नहर का निर्माण?

गया जिले के गुरारु में कोयल नदी से उत्तर कोयल नहर निर्माण योजना 1970 में शुरू हुई जिसका उद्देश्य पलामू गढ़वा औरंगाबाद और गया के खेतों को सींचना था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में मंडल डैम का शिलान्यास किया जिससे परियोजना में तेजी आई। 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है नहर का निर्माण कार्य जारी है जिससे गया और औरंगाबाद के किसानों को लाभ होगा।

आशीष कुमार, गुरारु (गया)। झारखंड राज्य के पलामू व गढ़वा और बिहार के औरंगाबाद व गया जिला में खेतों की सिंचाई के लिए वर्ष 1970 में कोयल नदी से उत्तर तरफ उत्तर कोयल नहर निर्माण की योजना बनी। इसके बाद निर्माण शुरू हुआ। उस वक्त इस सिंचाई परियोजना का पूरा क्षेत्र बिहार में था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस परियोजना का कार्यान्वयन केन्द्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर करा रही थी। औरंगाबाद के मदनपुर के समीप जीटी रोड के दक्षिण तक नहर का निर्माण कार्य आधा-अधूरा हुआ। इसके बाद निर्माण अवरुद्ध हो गया। 4 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा इस परियोजना में मंडल डैम के निर्माण का शिलान्यास करने के बाद नहर निर्माण पूरा होने की संभावना बढ़ गई। नहर निर्माण की कार्ययोजना तैयार की गई। 31 मार्च 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है।

बिहार के औरंगाबाद जिला के नवीनगर, कुटुम्बा, औरंगाबाद, रफीगंज, वारुण, देव, मदनपुर, गोह व गया जिला के आमस, गुरुआ, गुरारु व कोंच प्रखंड में मुख्य नहर निर्माण के लिए 11 पैकेज तैयार की गई हैं। सभी पैकेज की जानकारी दो पैकेज झारखंड क्षेत्र व नौ पैकेज बिहार क्षेत्र में कार्यान्वित होना है। इसमें पैकेज संख्या तीन से दस तक औरंगाबाद व पैकेज संख्या 11 गया जिला में मुख्य नहर का निर्माण करने के लिए होगा। पैकेज संख्या 12 के तहत उपनहर, लघु नहर, वितरणी, उपवितरणी का निर्माण होगा।

बिहार में पैकेज संख्या तीन में नहर के 31.40 किलोमीटर से 40.20 किलोमीटर। पैकेज संख्या चार में 40.20 किलोमीटर से 48.60 किलोमीटर। पैकेज संख्या पांच में 48.60 किलोमीटर से 58.20 किलोमीटर। पैकेज संख्या छह में 58.20 किलोमीटर से 68.37 किलोमीटर। पैकेज संख्या सात में 68.37 किलोमीटर से 75.39 किलोमीटर। पैकेज संख्या आठ में 75.39 किलोमीटर से 82.32 किलोमीटर। पैकेज संख्या नौ में 82.32 किलोमीटर से 90.02 किलोमीटर। पैकेज संख्या दस में 90.02 किलोमीटर से 96.53 किलोमीटर तक मुख्य नहर औरंगाबाद जिला के प्रखंडों में निर्मित होगा। जबकि पैकेज संख्या 11 के तहत मुख्य नहर 96.53 किलोमीटर से 109.09 किलोमीटर गया जिला के आमस, गुरुआ, गुरारु व कोंच प्रखंड में निर्मित होगा।