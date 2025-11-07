‘मंदिर-मस्जिद की राजनीति से नहीं बदलेगी बिहार की तस्वीर’, खेसारी लाल ने कहा- '20 साल चाचा को, अब 5 साल भतीजा को'

Language
    भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने शेरघाटी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की तरक्की के लिए रोजगार, व्यापार और शिक्षा जरूरी है। उन्होंने मंदिर-मस्जिद की राजनीति को नकारते हुए कहा कि इससे बिहार का भविष्य नहीं बदलेगा। खेसारी ने महागठबंधन सरकार बनने पर रोजगार मिलने की बात कही और लोगों से तेजस्वी यादव को समर्थन देने की अपील की।

    संवाद सहयोगी, शेरघाटी। भोजपुरी स्टार और राजद नेता खेसारी लाल यादव ने शुक्रवार को शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के खंडेल गांव में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि बिहार की तस्वीर बदलने के लिए रोजगार, व्यापार और शिक्षा की आवश्यकता है। 

    उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर-मस्जिद की राजनीति से बिहार का भविष्य नहीं बदलेगा। खेसारी ने अपने चुनावी अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनका चुनाव चिह्न लालटेन था, जो ईवीएम में क्रम संख्या दो पर है। उन्होंने स्थानीय प्रत्याशी से भी लोगों से वोट देने की अपील की। 

    गरीबों को आशीर्वाद दें 

    खेसारी ने कहा, “मैं गरीब का बेटा हूं। मुझे मिट्टी बेचने वाला कहा गया, लेकिन मेहनत से आज मैं हेलीकॉप्टर से यात्रा करता हूं। इसलिए गरीबों को आशीर्वाद दें ताकि वे भी आगे बढ़ सकें।” 

    उन्होंने यह भी कहा कि केवल भाषण देने से रोजगार नहीं मिलेगा और मंदिर-मस्जिद की राजनीति करने वालों को हटाना होगा। महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में फैक्ट्रियां लगेंगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। 

    सभा के दौरान खेसारी ने भोजपुरी गीत “तेजस्वी के बिना सुधार न होई” गाकर भीड़ का मनोरंजन किया। अंत में उन्होंने कहा, “20 साल चाचा को दे चुके हैं, अब पांच साल भतीजा को दीजिए, बिहार की तस्वीर बदलेगी।”