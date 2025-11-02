जीतनराम मांझी का किसानों को बड़ा भरोसा, कहा- हर प्रभावित को मिलेगी सहायता
बाराचट्टी में जीतनराम मांझी ने एनडीए उम्मीदवार के लिए जनसंपर्क किया। उन्होंने एनडीए सरकार की विकास प्रतिबद्धता दोहराई और किसानों को नुकसान की भरपाई का भरोसा दिलाया। मांझी ने क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देने का वादा किया और समर्थकों से एनडीए को जिताने की अपील की। उनके दौरे से चुनावी माहौल गरमा गया है।
संवाद सूत्र, बाराचट्टी (गया)। बाराचट्टी विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र में रविवार को केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने एनडीए से हम प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। मांझी ने मोहनपुर व बाराचट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। इस दौरान एनडीए कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह फूल-मालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
जनसंपर्क के दौरान मांझी ने कहा कि एनडीए की सरकार विकास, स्थिरता और जनकल्याण के प्रति समर्पित है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एनडीए प्रत्याशी को विजयी बनाएं।
प्रभावित किसान को सहायता
लगातार हो रही वर्षा से धान की फसल को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए मांझी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों किसानों की चिंता कर रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रत्येक प्रभावित किसान को सहायता दी जाएगी।
इस दौरान स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंत्री के समक्ष क्षेत्र की सड़क, शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं रखीं। मांझी ने आश्वासन दिया कि एनडीए की सरकार बनने पर इन मुद्दों पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा।
मांझी ने अपने पुराने साथियों और शुभचिंतकों से भी मुलाकात की, जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हैं। उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर उनसे समर्थन मांगा और कहा कि “राजनीति से ऊपर जनता का विकास है।”मांझी के दौरे से क्षेत्र का चुनावी माहौल गरम हो गया है। एनडीए कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखा गया, वहीं मतदाताओं में भी राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है।
