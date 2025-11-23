गया के ITBP जवान गौतम ने सर्विस रिवाल्वर से खुद को मारी गोली, चुनाव ड्यूटी के बाद आज थी वापसी

Language
    By Alok RanjanEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:48 AM (IST)

    गया में ITBP के जवान गौतम ने चुनाव ड्यूटी से लौटने के बाद अपनी सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली। जवान की आज वापसी थी, लेकिन अज्ञात कारणों से उन्होंने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

     गौतम कुमार यादव। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, टिकारी (गया)। गया के अलीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर ग्राम के रहने वाले आईटीबीपी के जवान गौतम कुमार यादव (33 वर्ष) ने अपने सर्विस रिवाल्वर से गोली मार हत्या कर ली। इनका पैतृक घर अकबरपुर ग्राम में है, लेकिन सारा परिवार झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत कुआडूबी (चिरकुंडा) में रहता है।

    जानकारी के अनुसार बिहारी यादव के पुत्र गौतम कुमार यादव आईटीबीपी के 36 बटालियन में तैनात थे। पिछले दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान गौतम की ड्यूटी लगी थी और अपनी कम्पनी के साथ बेतिया जिला के बैरिया प्रखण्ड के श्रीनगर थाना क्षेत्र के कोहड़ा इंटर स्तरीय स्कूल में रुके थे।

    रविवार यानी आज कंपनी को अपने बटालियन के लिए रवाना होना था, लेकिन इसके पूर्व शनिवार को दोपहर बाद गौतम ने विद्यालय की छत पर जाकर सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर जीवन की इहलीला समाप्त कर ली।

    घटना की जानकारी मिलने पर धनबाद से उनके स्वजन बेतिया के लिए रवाना हो गये है। स्थानीय थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आत्महत्या के कारणों की जांच पड़ताल कर रही है।

    आत्महत्या की खबर अकबरपुर ग्राम आते ही ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीण ने बताया कि उनका शव सम्भवतः पैतृक गांव लाया जाएगा। गौतम का परिवार धनबाद में ही रोजगार करता है।