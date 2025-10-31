Language
    पति ने पत्नी को बोला- '10 हजार देने वालों को वोट मत देना वरना...', वीडियो वायरल होने पर FIR दर्ज

    By Neeraj Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:08 PM (IST)

    एक वायरल वीडियो में, एक पति अपनी पत्नी को पैसे बांटने वाले उम्मीदवार को वोट न देने के लिए कह रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पति पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप है। यह घटना चुनावी कदाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एक उदाहरण है।

    पत्नी को वोट देने से रोका

    जागरण संवाददाता, गयाजी। विभिन्न सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही वीडियो, जो बेलागंज बाजार क्षेत्र का है, उसमें एक यूटुब चैनल की खबर चल रही थी। उस खबर में प्रसारित किया जा रहा है कि पति के द्वारा अपनी पत्नी को वोट देने के एवज में डराया धमकाया जा रहा है। इसका संज्ञान जिला निर्वाचन ने लिया है। 

    चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। महिला मतदाता को डराने धमकाने का आरोप में उस व्यक्ति पर बेलागंज थाना में प्राथमिकी ( एफआईआर) दर्ज की गई है। 

    अपना-अपना वोट करने के लिए स्वतंत्र 

    स्पष्ट किया गया है कि सभी मतदाता अपना-अपना वोट करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी अगर किसी को डराने, धमकाने या रोकने की कोशिश करेगा तो उन पर जिला प्रशासन गया कड़ी कार्रवाई करेगी। 

    प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एफएसटी अधिकारी विकास कुमार ने बेलागंज थाना में आवेदन दिया है। यूटूबर को दिए बयान में एक व्यक्ति द्वारा पत्नी को सरकार द्वारा मिले 10 हजार रुपये देने वालों को मत नहीं देने की बात अंकित की है। मतदाता को धमकाने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।