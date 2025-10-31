पति ने पत्नी को बोला- '10 हजार देने वालों को वोट मत देना वरना...', वीडियो वायरल होने पर FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, गयाजी। विभिन्न सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही वीडियो, जो बेलागंज बाजार क्षेत्र का है, उसमें एक यूटुब चैनल की खबर चल रही थी। उस खबर में प्रसारित किया जा रहा है कि पति के द्वारा अपनी पत्नी को वोट देने के एवज में डराया धमकाया जा रहा है। इसका संज्ञान जिला निर्वाचन ने लिया है।

चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। महिला मतदाता को डराने धमकाने का आरोप में उस व्यक्ति पर बेलागंज थाना में प्राथमिकी ( एफआईआर) दर्ज की गई है। अपना-अपना वोट करने के लिए स्वतंत्र स्पष्ट किया गया है कि सभी मतदाता अपना-अपना वोट करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी अगर किसी को डराने, धमकाने या रोकने की कोशिश करेगा तो उन पर जिला प्रशासन गया कड़ी कार्रवाई करेगी।