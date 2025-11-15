Bihar Election Result: कोई डॉक्टर... कोई इंजीनियर; इस जिले के सभी 10 सीटों पर पढ़े-लिखे नेता बने विधायक

सुभाष कुमार, गयाजी। बिहार विधानसभा चुनाव में गयाजी जिले के सभी दस विधानसभा क्षेत्रों से ऐसे प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि बेहद सशक्त मानी जा रही है।

शिक्षित जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में क्षेत्र में बेहतर नियोजन, योजनाओं की समझ और विकास की गति में नए आयाम जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

गयाजी शहरी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी प्रेम कुमार ने लगातार नौवीं बार जीत हासिल की है। उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, एलएलबी और पीएचडी की उपाधि वर्ष 1999 में प्राप्त की थी।

लंबे राजनीतिक अनुभव के साथ उच्च शिक्षा उनकी पहचान का अहम आधार है। वजीरगंज विधानसभा से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने बीए स्नातक मगध विश्वविद्यालय से वर्ष 1994 में पास किया है।

वहीं, गुरुआ विधानसभा से विजयी भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद ने दर्शनशास्त्र में पीएचडी वर्ष 2002 में मगध विश्वविद्यालय से हासिल की है। बेलागंज से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई 1997 में पूरी की।

बाराचट्टी विधानसभा से एनडीए समर्थित हम की प्रत्याशी ज्योति देवी ने वर्ष 2016 में इंटर (कला) वजीरगंज महाविद्यालय से पास किया है।

अतरी विधानसभा से एनडीए समर्थित हम प्रत्याशी रोमित कुमार ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पुणे यूनिवर्सिटी से वर्ष 2008 में पूरा किया।

वहीं, बोधगया विधानसभा से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी कुमार सर्बजीत ने बीटेक (प्रोडक्शन) बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रांची से 2001 में पास किया।

टिकारी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी अजय कुमार ने इतिहास में स्नातक 2016 में विलियम केसरी यूनिवर्सिटी, शिलांग से किया है।

शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित लोजपा (रामविलास) प्रत्याशी उदय कुमार सिंह ने बैचलर आफ इंजीनियरिंग बैंगलोर यूनिवर्सिटी से 1997 में पास किया।

इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से विजयी एनडीए समर्थित हम प्रत्याशी दीपा मांझी ने मगध विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया है। इन सभी प्रत्याशियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड न सिर्फ श्रेष्ठ है, बल्कि इससे विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की राह भी प्रशस्त होने की उम्मीद है।