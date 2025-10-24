जीतन राम मांझी की पार्टी में भूचाल, HAM ने 11 दिग्गजों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया

जागरण संवाददाता,गयाजी। बिहार की सियासत में हलचल मचाने वाले घटनाक्रम में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (से.) ने संगठन के 11 प्रमुख नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश कुमार पांडेय द्वारा जारी पत्र के माध्यम से कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निष्कासित किए गए नेताओं में पार्टी के बिहार प्रदेश संगठन प्रभारी राजेश रंजन, राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ चुनु शर्मा, राष्ट्रीय सचिव श्रवण भूईयां, राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता नंदलाल मांझी, प्रदेश महासचिव चंदन ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता शैलेन्द्र मिश्रा, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार राम, पूर्णिया जिलाध्यक्ष राजेंद्र यादव, मुजफ्फरपुर कार्यकारी जिलाध्यक्ष बैजु यादव, मंजू सरदार और बीके सिंह शामिल है। जिन्हें पार्टी की नीतियों के विरुद्ध कार्य करने का दोषी पाया गया।

अनुशासन के विपरीत कार्यों में लिप्त राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश कुमार पांडेय ने पत्र में लिखा है कि सभी को पार्टी की नीतियों और अनुशासन के विपरीत कार्यों में लिप्त पाया गया है, इसलिए उन्हें पार्टी की सभी पदों सहित प्राथमिक सदस्यता से छह वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है।