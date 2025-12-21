गया में ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई अलाव, दम घुटने से नानी-नतिनी की मौत

संवाद सूत्र, वजीरगंज(गया)। नगर पंचायत क्षेत्र के दखिनगांव में शनिवार की देर रात एक घर में दम घुटने से चार माह की मासूम बच्ची एवं उसकी पर नानी की मौत हो गई। जबकि मृत बच्ची की मां भी दम घुटने से अचेत हो गई जिसका एक निजी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। घटना में पीड़ित रोहित मालाकार ने बताया कि घर के एक कमरे में पत्नी मासूम बेटी एवं मेरी नानी के साथ सोई हुई थी।

ठंढ से बचाव के लिए कमरे में तीन बोरसी में भूसे भरकर आग बनाकर रखा गया था, जिससे धीमी लौ निकलती थी। लेकिन रात में सभी को गहरी नींद में सो जाने के बाद उसमें धुआं निकलने लगा और कमरा का दरवाजा एवं सभी खिड़कियां बन्द थी।

जिसके कारण संभवतः जहरीली गैस बन गई और सभी के दम घुट गए। सुबह जब घर के अन्य लोग जागे और उस कमरे का दरवाजा देर तक नहीं खुला तो अनहोनी की आशंका हुई। फिर किसी तरह दरवाजा खोला गया तो सभी लोग अचेत पाए गए।