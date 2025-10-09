Language
    कालका मेल से हो रही थी सोने की तस्करी, ढाई करोड़ की खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:38 AM (IST)

    गया रेल पुलिस ने हावड़ा-कालका मेल से दो किलो सोना बरामद किया, जिसकी कीमत ढाई करोड़ है। एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। विधानसभा चुनाव के चलते स्टेशन पर जाँच बढ़ाई गई थी। रूटीन जाँच में यात्री घबराया और तलाशी में सोना मिला। आरोपी कोलकाता से कानपुर सोना ले जा रहा था। पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी है और आगे की जाँच जारी है।

    जागरण संवाददाता, गयाजी। गया रेल पुलिस ने बुधवार की देर रात हावड़ा-कालका मेल ट्रेन से तस्करी के दो किलो सोने के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई को गया रेल थाना के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। 

    बरामद सोने की कीमत करीब ढाई करोड़ रुपए आंकी गई है। रेल पुलिस का कहना है कि विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद स्टेशन पर जांच अभियान और भी सघन कर दिया गया है, जिसके तहत यह कार्रवाई संभव हो सकी।

    भारी मात्रा में सोने के बिस्कुट मिले

    रेल थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि रूटीन जांच अभियान के दौरान रेल पुलिस की टीम गया जंक्शन पर खड़ी 12311 अप हावड़ा-कालका मेल ट्रेन के एक कोच में जांच कर रही थी। 


    इसी दौरान एक यात्री पुलिस को देखकर असहज हो उठा। शक होने पर पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में सोने के बिस्कुट मिले। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सोना कोलकाता से लेकर कानपुर जा रहा था। पुलिस ने मौके पर ही उसे हिरासत में लेकर गया रेल थाना लाया।

    रेल थानाध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि बरामद सोने का वजन करीब दो किलोग्राम है, जिसकी बाजार कीमत लगभग ढाई करोड़ रुपए आंकी गई है। यात्री से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। रेल एसपी सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस सफलता की सूचना दी गई है।

    आयकर विभाग को दी गई सूचना

    रेल सूत्रों के अनुसार, पुलिस को आशंका है कि यह सोना किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है, जो पूर्वी भारत से उत्तर भारत में सोने की तस्करी करता है। इस मामले में आयकर विभाग और जीएसटी इंटेलिजेंस टीम को भी सूचना दी गई है, ताकि आगे की जांच में समन्वय स्थापित किया जा सके।

    गया जंक्शन पर रेल थाना की यह कार्रवाई न केवल सजगता और सतर्कता का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि चुनावी अवधि में अवैध लेन-देन और तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है।


    रेल थानाध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से गया जंक्शन से गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों के सामान, संदिग्ध पैकेट और लगेज की स्क्रीनिंग की जा रही है। 


    इसी चौकसी का परिणाम है कि करोड़ों रुपए मूल्य के सोने की यह बड़ी खेप पकड़ी गई। रेल पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा ताकि चुनाव अवधि में अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके।