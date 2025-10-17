16 साल बाद जिंदा लौटी लड़की, अदालत में खुला राज!

संवाद सूत्र, गया। जिस युवती को पुलिस ने 16 वर्ष पूर्व मृत करार दिया था, वह कोर्ट पहुंच गई। चौंकानेवाला यह मामला गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2009 में अपहरण मामले में उसके भाई ने गांव के रउफ अंसारी व रंगीला यादव पर अपहरण की एफआइआर कराई थी। बरामदगी में असफल रहने पर पुलिस ने एक शव बरामद कर उसे युवती का बताते हुए अपहरण के मामले को हत्‍या में तब्‍दील कर चार्जशीट भी समर्पित कर दिया। अब लड़की ने कोर्ट में उपस्‍थ‍ित होकर अपहरण से इंकार कर दिया है।

थाना कांड संख्‍या 05/ 2009 में एक किशोरी के अपहरण का मामला उसके भाई ने दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच शुरू की। इसी क्रम में एक नदी से जलता हुआ शव बरामद किया। इसे उस युवती का बताते हुए अपहरण कांड की धारा को परिवर्तित करते हुए हत्या की धारा 302 आइपीसी में चार्जशीट 11 अप्रैल 2009 को आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में समर्पित कर दिया। इसका सेशन ट्रायल अपर जिला सत्र न्यायधीश लवकुश कुमार के न्यायालय में चल रहा है। शुक्रवार को युवती न्यायालय में उपस्थित हुई। उसने कहा कि उसका अपहरण नहीं हुआ था। यह भी बताया कि आरोपित रउफ अंसारी से उसने शादी कर ली थी।