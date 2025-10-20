Gayaji News: राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भाई समेत दो भाइयों की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गयाजी। मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के नैली के समीप राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भाई समेत दो भाइयों की संदिग्ध मौत हुई है। पुलिस ने रविवार की देर रात दोनों शव नाली से बरामद की है। दोनों शव को पोस्टमार्टम करने के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।

मृतक की पहचान विशाल कुमार और उसके मौसेरे भाई यशराज के रूप में हुआ है। दोनों मृतक रामपुर थाना क्षेत्र के गेवाल बिगहा मोहल्ला के निवासी बताया जाता है। मृतक विशाल कुमार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित था। घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों युवक के स्वजनों ने रामपुर थाना क्षेत्र के सिकड़िया मोड़ के समीप सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं। स्वजनों का कहना है कि दोनों की हत्या कर एक नाली में फेंका गया है।

हत्या करने वाले की गिरफ्तारी को लेकर स्वजनों ने रविवार की देर रात हंगामा कर रहे हैं। हंगामा को देखते हुए रामपुर, मेडिकल सहित कई थाने की पुलिस पहुंची है। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है।

मगध मेडिकल कॉलेज के थाना प्रभारी कृष्णा पासवान का कहना है कि दोनों की संदिग्ध मौत सड़क दुर्घटना में हुई है लेकिन स्वजनों द्वारा जो बात बताई जा रही है वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण का पता चल सकता है।

फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। थानाध्यक्ष ने कहा कि मृतक के स्वजन सिकरिया मोड़ के पास सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं। उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन वह समझने को तैयार नहीं है।