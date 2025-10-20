Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Gayaji News: राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भाई समेत दो भाइयों की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 01:46 AM (IST)

    गया में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित एक भाई सहित दो भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना की तह तक जाने का प्रयास कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर से राजभवन शॉल एवं मोमेंटो प्राप्त करते हुए विशाल कुमार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, गयाजी। मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के नैली के समीप राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भाई समेत दो भाइयों की संदिग्ध मौत हुई है। पुलिस ने रविवार की देर रात दोनों शव नाली से बरामद की है। दोनों शव को पोस्टमार्टम करने के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक की पहचान विशाल कुमार और उसके मौसेरे भाई यशराज के रूप में हुआ है। दोनों मृतक रामपुर थाना क्षेत्र के गेवाल बिगहा मोहल्ला के निवासी बताया जाता है। मृतक विशाल कुमार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित था।

    घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों युवक के स्वजनों ने रामपुर थाना क्षेत्र के सिकड़िया मोड़ के समीप सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं। स्वजनों का कहना है कि दोनों की हत्या कर एक नाली में फेंका गया है।

    हत्या करने वाले की गिरफ्तारी को लेकर स्वजनों ने रविवार की देर रात हंगामा कर रहे हैं। हंगामा को देखते हुए रामपुर, मेडिकल सहित कई थाने की पुलिस पहुंची है। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है।

    मगध मेडिकल कॉलेज के थाना प्रभारी कृष्णा पासवान का कहना है कि दोनों की संदिग्ध मौत सड़क दुर्घटना में हुई है लेकिन स्वजनों द्वारा जो बात बताई जा रही है वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण का पता चल सकता है।

    फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। थानाध्यक्ष ने कहा कि मृतक के स्वजन सिकरिया मोड़ के पास सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं। उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन वह समझने को तैयार नहीं है।

    इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर दोनों का शव मिला है, वहां पर कई लोग पार्टी को लेकर एकत्रित हुए थे। उसके बाद इस तरह की घटना घटित हुई है। फिलहाल मामला संदिग्ध है।

    पुलिस रामपुर थाना क्षेत्र के सिकरिया मोड़ के पास पुलिस कैंप कर रही है। सिकरिया मोड़ पर अभी भी पुलिस छावनी में तब्दील है और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है।

    जानकारी यह भी मिली है कि मृतक विशाल कुमार ने एनएसएस में कार्य करते हुए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित 2 वर्ष पहले हुआ था, जबकि उसका मौसेरा भाई निजी बस चलाता है।

    इस मामले में स्वजन स्थानीय जनप्रतिनिधि पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। पुलिस का कहना है कि स्वजनों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह अनुसंधान में स्पष्ट हो पाएगा।