गया के शेरघाटी में मामूली विवाद के बाद युवक को गोली मारकर किया घायल, मौके से बाइक बरामद

संवाद सहयोगी शेरघाटी (गया)। गया जिला के शेरघाटी थाना क्षेत्र के नवादा गांव में बुधवार सुबह करीब 8 बजे बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक की पहचान नवादा गांव निवासी परशुराम प्रसाद के 26 वर्षीय पुत्र प्रकाश रंजन के रूप में हुई है। उसे जबड़े में गोली लगी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय स्वजनों ने घायल युवक को आनन फानन में अनुमंडल अस्पताल शेरघाटी लाया जहां प्राथमिक इलाज के बाद मगध मेडिकल अस्पताल गया रेफर कर दिया गया है। स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार उसका ऑपरेशन कर चिकित्सकों ने जबड़े में फंसे गोली निकाल दिया है। फिलहाल वह खतरे से बाहर है। घटनास्थल के आस पास से बदमाश का बाइक एवं एक अन्य जगह से एक मोबाइल पुलिस ने बरामद कर ली है। एएसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम सूचना के मुताबिक गांव के ही नीरज कुमार नामक बदमाश ने प्रकाश रंजन को गोली मारने की बात प्रकाश में आया है।