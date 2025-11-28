Language
    Gaya News: प्रेम-प्रसंग में युवक की मौत, हाथ-पैर बांधकर सड़क किनारे मार दी गोली

    By Nagendra Rahi Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 01:32 AM (IST)

    गया में प्रेम-प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उसके हाथ-पैर बांधकर सड़क किनारे गोली मार दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है और पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है।

    कोंच में प्रेम-प्रसंग में युवक की गोली मारकर हत्या। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, कोंच (गया)। जिले के कोंच थाना क्षेत्र के ग्राम ददरेजी बाजार से महज पांच सौ मीटर पश्चिम की ओर बिजहररा के बधार में गुरुवार की सुबह एक युवक को हाथ-पैर बांधकर गर्दन में गोली मारकर हत्या कर बदमाश फरार हो गये।

    वह सड़क किनारे खून से लथपथ हालत में घायल युवक को देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर हालत में युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंच लाया गया। जहां से चिकित्सकों ने उसे तुरंत अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज सह अस्पताल गया रेफर कर दिया। जहां युवक के इलाज के दौरान मगध मेडिकल कालेज गया में ही मौत हो गया।

    मृतक युवक की पहचान संजय कुमार (22 वर्ष) काजिबिगहा गांव निवासी विदेशी यादव के पुत्र था। वह ददरेजी में अपने भाई के साथ बाइक सर्विसिंग की दुकान चलाता है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में बताया गया कि संजय का कोंच थाना क्षेत्र की एक लड़की से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।

    कुछ दिन पहले वह लड़की को अपने साथ लेकर चला गया था, हालांकि बाद में दोनों वापस लौट आए। लौटने के बाद दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि उसी विवाद को लेकर संजय पर यह हमला किया गया।

    इस संबंध में कोंच थानाध्यक्ष सुदेह कुमार ने बताया कि युवक की इलाज के क्रम में मौत हो गई। युवक की हत्या प्रेम-प्रसंग में हुआ है। शव को पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया गया है।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक के भाई नवल यादव के आवेदन पर कोंच थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित परिवार ने छह लोगों को इस मामले में नामजद आरोपित बनाया है। नामजद आरोपित में परिवार के सदस्य हैं।