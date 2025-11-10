चलती ट्रेन में चढ़ने के लिए लगाई दौड़, पैर फिसला और फिर… गयाजी जंक्शन पर  प्लेटफॉर्म तोड़कर निकाला शव

जागरण संवाददाता, गयाजी। गया जंक्शन पर रविवार की सुबह उस वक्त अफरातफरी मच गई जब पटना-रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस में चढ़ने की जल्दबाजी में एक यात्री की जान चली गई। गयाजी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कुमार कालोनी निवासी राकेश कुमार उर्फ पिंकू (46 वर्ष), पिता कामता प्रसाद, पटना-रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार होने की कोशिश कर रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रेन पहले ही चल चुकी थी, लेकिन वे किसी तरह ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच के संकरे गैप में फंस गए। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर ट्रेन के साथ घिसटता चला गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

गार्ड ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राकेश कुमार ने जैसे ही ट्रेन के पायदान पर पैर रखा, संतुलन बिगड़ गया और वे ट्रेन के नीचे जा गिरे। आसपास मौजूद यात्रियों ने चीखते हुए ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक जनशताब्दी की रफ्तार बढ़ चुकी थी।

हादसे की सूचना मिलते ही गार्ड ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौके पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम पहुंची। शव इतनी बुरी तरह प्लेटफार्म के नीचे फंसा था कि उसे निकालने के लिए रेलवे कर्मियों को प्लेटफार्म का हिस्सा तोड़ना पड़ा।

करीब 20 मिनट के कठिन प्रयास के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। इस दौरान ट्रेन करीब एक घंटे तक गया जंक्शन पर खड़ी रही। स्टेशन परिसर में अफरा तफरी और भीड़ का माहौल बन गया। रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान उसके मोबाइल और बैग से हुई। राकेश कुमार गया कोर्ट में डीड राइटर का काम करते थे और रविवार को कोडरमा रांची जा रहे थे। उनके परिवार में पत्नी और दो छोटे बेटे हैं।

शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। स्टेशन प्रबंधक विनोद कुमार सिंह और आरपीएफ इंस्पेक्टर बनारसी यादव की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया। स्टेशन प्रबंधक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह की घटनाएं लापरवाही और जल्दबाजी का नतीजा होती हैं। उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया कि प्लेटफार्म पर हमेशा पीली लाइन के पीछे खड़े रहें और ट्रेन के पूरी तरह रुकने का इंतजार करें।