गयाजी के वो 3 सूर्य मंदिर जहां सुबह, दोपहर और शाम होती है पूजा, श्रीकृष्ण के पुत्र से जुड़ा है खास कनेक्शन

जागरण संवाददाता, गयाजी। लोक आस्था का महापर्व छठ सूर्योपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। भगवान सूर्य को समर्पित इस अनुष्ठान में व्रती अस्ताचलगामी और उदयगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना करते हैं।

गयाजी की धार्मिक और पौराणिक महत्ता इस पर्व को और खास बनाती है। यहां प्रातः, मध्याह्न और संध्याकालीन सूर्योपासना के लिए तीन प्राचीन सूर्य मंदिर स्थापित हैं। इन मंदिरों का संबंध गयाजी के प्राचीन इतिहास और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है।

साम्ब पुराण के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब को शारीरिक व्याधि से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान सूर्य की उपासना का विधान बताया गया था। सूर्यदेव के आदेश पर शाकद्वीप से मग ब्राह्मणों को बुलाया गया। उन्होंने विधिपूर्वक सूर्योपासना कर साम्ब को श्वेत कुष्ठ से मुक्ति दिलाई। इसके बाद सूर्योपासना का महत्व व्यापक रूप से बढ़ा। तीन काल के प्रतीक हैं तीन सूर्य मंदिर आचार्य मनोज मिश्र का कहना है कि गयाजी में प्रात: कालीन सूर्योपासना के लिए हेड मानपुर, मध्याह्नकालीन उपासना के लिए ब्राह्मणीघाट और संध्याकालीन उपासना के लिए सूर्यकुंड सरोवर के पास स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर प्रसिद्ध हैं।