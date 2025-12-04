Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गया में चोरों का आतंक: एक ही रात 9 दुकानों में की सेंधमारी, सुराग के लिए पुलिस ने बुलाई डॉग स्क्वाड

    By Ashish Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:04 AM (IST)

    गया के गुरारु बाजार में चोरों ने एक रात में नौ दुकानों को निशाना बनाया। दुकानों में सेंध लगाकर चोरों ने नकदी और सामान चुराए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    गुरारु में एक ही रात नौ दुकानों में सेंधमारी। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, गुरारु। गुरारु बाजार के स्टेशन रोड पर मंगलवार की रात एक साथ नौ दुकानों में चोरी की घटना सामने आई है। बदमाशों ने घटना को अंजाम देने के लिए कुछ दुकानों के पीछे के दरवाजे और रौशनदान को तोड़कर अंदर प्रवेश किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद, दुकानों के बीच की दीवारों में सेंध लगाकर वे अलग-अलग दुकानों में घुस गए। घटना की जानकारी मिलने पर बुधवार सुबह अपर थानाध्यक्ष पूजा कुमारी और अवर निरीक्षक अवधेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया।

    इस दौरान सुरेश अग्रवाल, पिन्टू साव, संजय साव के आटा मिल, शिव साव और मुन्ना कुमार के अनाज की दुकान, उमेश कुमार, संजीत गुप्ता और तालकेश्वर गुप्ता की मिठाई की दुकान, तथा रंजीत ठाकुर के हेयर कटिंग सैलून को बदमाशों ने निशाना बनाया।

    हालांकि, इस घटना में बदमाशों ने आटा मिलों से केवल एक से दो सौ रुपये के खुदरा सिक्के, अनाज दुकानों से थोड़ी मात्रा में चावल, मिठाई की दुकान से मिठाई, और हेयर कटिंग सैलून से लगभग 18 सौ रुपये तथा सेविंग करने की ट्रीमर चुरा ली।

    Gaya

    (अनाज दुकान के दीवार में फोड़ा गया सेंध फोटो जागरण)

    इस घटना के संबंध में किसी भी दुकानदार ने पुलिस को प्राथमिकी के लिए आवेदन नहीं दिया है। इसके बाद, पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू कर दी है। बदमाशों का सुराग पाने के लिए श्वान दस्ते को बुलाकर घटनास्थल की जांच कराई गई।

    उल्लेखनीय है कि उक्त दुकानों के पीछे खुला क्षेत्र है और दुकान के आगे स्टेशन रोड है, जहां रात भर आवागमन होता है। अपर थानाध्यक्ष पूजा कुमारी ने कहा है कि पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और मामले की तकनीकी जांच की जा रही है।