गयाजी के सूरजमंडल चेकपोस्ट की बदहाली, करोड़ों का राजस्व देने वाला केंद्र लेकिन बुनियादी सुविधाएं ध्वस्त

संवाद सूत्र, डोभी(गयाजी)। गयाजी स्थित समेकित जांच चौकी सूरजमंडल, जो प्रतिमाह सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व देती है, इन दिनों बदहाली का प्रतीक बन चुकी है। प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण चेकपोस्टों में शामिल इस केंद्र की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि कर्मचारियों को रोजाना खतरनाक और अव्यवस्थित माहौल में काम करना पड़ रहा है।

रात के समय सुरक्षा और जांच के लिए लगाए गए लाइट सिस्टम का अधिकांश हिस्सा पूरी तरह ठप पड़ चुका है। कई लाइटें महीनों से खराब हैं, जिसके कारण पूरे चेकपोस्ट का संचालन सिर्फ कुछ गिनी-चुनी लाइटों के सहारे हो रहा है।

अंधेरे में जांच के दौरान कर्मियों को बड़ी जोखिम उठानी पड़ती है। इसी प्रकार वाहनों को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्राली भी टूट चुकी है। मजबूरी में कर्मचारी अस्थायी तौर पर लाइट के खंभे का उपयोग कर वाहनों को रोकते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।

चेकपोस्ट का संचालन उत्पाद विभाग के जिम्मे है, और इंस्पेक्टर रामप्रीती कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यहां उत्पाद विभाग के साथ-साथ परिवहन और वन विभाग भी अपने-अपने कार्य करते हैं। परिवहन विभाग की ओर से यहां से हर महीने भारी राजस्व वसूला जाता है, लेकिन इसके बावजूद चेकपोस्ट की देखरेख में घोर लापरवाही उजागर हो रही है। डिवाइडर पर बने कई कियोस्क अब जर्जर होकर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। कई कियोस्क टूट कर अपने मूल स्वरूप से बाहर हो गए हैं जिसकी वजह से कर्मचारियों को आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।