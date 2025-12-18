Gaya News: डोभी में अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर एसडीओ मनीष कुमार ने की छापेमारी, कागजात जब्त

संवाद सूत्र, डोभी (गया)। शेरघाटी के अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने गुरुवार को डोभी चतरा मोड़ स्थित दो अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। इस दौरान एसडीओ ने सेंटरों में मौजूद मरीजों से पूछताछ की और संचालकों से आवश्यक कागजातों की मांग की।

जांच के दौरान दोनों ही अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कोई भी अधिकृत चिकित्सक या सोनोलॉजिस्ट उपस्थित नहीं पाए गए, जिससे प्रशासन की गंभीर चिंता बढ़ गई। चतरा मोड़ पर वर्षों से संचालित लाइफलाइन अल्ट्रासाउंड और त्रिदेव अल्ट्रासाउंड सेंटर में प्रतिदिन लगभग सौ मरीज अल्ट्रासाउंड जांच के लिए पहुंचते हैं।

छापेमारी के दौरान सेंटर संचालकों द्वारा सोनोलॉजिस्ट चिकित्सक का सहमति पत्र तो दिखाया गया, लेकिन मौके पर कोई भी विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद नहीं था। इसके बावजूद सेंटर के स्टाफ द्वारा अल्ट्रासाउंड जांच का कार्य किए जाने की पुष्टि हुई, जो नियमों का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है।

एसडीओ ने बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों अल्ट्रासाउंड सेंटर अवैध प्रतीत हो रहे हैं। जांच के दौरान उपलब्ध कराए गए कागजातों में कई गंभीर कमियां पाई गई हैं। प्रशासन ने आवश्यक दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और उनकी विस्तृत जांच की जा रही है।

एसडीओ ने स्पष्ट किया कि शुक्रवार को अंचलाधिकारी (सीओ) द्वारा दोनों सेंटरों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ ने कहा कि इस तरह के अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर फर्जी तरीके से संचालित हो रहे हैं, जहां मरीजों का आर्थिक शोषण तो हो ही रहा है, साथ ही उनके स्वास्थ्य और जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। भोले-भाले मरीज बिना जानकारी के इन सेंटरों पर जांच करा रहे हैं।