रामपुर थाना के ASI की अस्पताल में मौत, ठंड लगने की शिकायत पर कराया गया था एडमिट

जागरण संवाददाता, गयाजी। रामपुर थाना में पदस्थापित एएसआई 58 वर्षीय अमरेंद्र कुमार यादव की सोमवार की शाम को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई।

वह पूर्णिया जिले के रहने वाले थे। मौत की सूचना उनके स्वजनों को दे दी गई थी। सूचना पर स्वजन सोमवार की देर रात गया आने वाले हैं।

गया आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रामपुर थानाध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि रामपुर में एएसआई पद पर अमरेंद्र कुमार यादव पदस्थापित रहे हैं।

पिछले कुछ दिनों से ठंड लगने की शिकायत किए थे। वे दो अलग-अलग निजी क्लीनिक में इलाज भी कराए थे। लेकिन सोमवार को उन्होंंने अचानक अपनी तबीयत खराब होने की जानकारी रामपुर थाना के एक कर्मी को दी।

उसके बाद थाना में रहे सभी पुलिस पदाधिकारी व कर्मी हरकत में आ गए। पुलिस ने अपने सहयोगी को तत्काल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उसके बाद डयूटी पर चिकित्सकों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। लेकिन उनकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि स्वजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा।