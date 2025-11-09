गया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 20 हजार के जाली नोटों के साथ नाबालिग गिरफ्तार, मादक पदार्थ भी बरामद

संवाद सूत्र, बाराचट्टी। थाना क्षेत्र के शोभ गांव में शनिवार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को जाली नोट और मादक पदार्थ के साथ निरुद्ध किया है। यह कार्रवाई अनुष्का ज्वैलर्स के समीप की गई, जहां पुलिस टीम ने संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने नाबालिग के पास से 20 हजार रुपये मूल्य के नकली नोट और करीब पांच ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बरामद किए गए नोट सभी दो-दो हजार और पांच-पांच सौ के नोटों के रूप में थे, जिनकी पहली नजर में पहचान करना मुश्किल था। फिलहाल, पुलिस ने नोटों को जब्त कर जांच के लिए फारेंसिक विभाग को भेज दिया है।

मामले की पुष्टि प्रशिक्षु डीएसपी पिंकी कुमारी ने की है। उन्होंने बताया कि बाराचट्टी थाना पुलिस को लंबे समय से शोभ क्षेत्र में नकली नोटों के लेन-देन और नशे के अवैध कारोबार की सूचना मिल रही थी। उसी के आधार पर यह छापेमारी की गई। प्रारंभिक पूछताछ में नाबालिग ने यह स्वीकार किया है कि वह किसी अज्ञात व्यक्ति के कहने पर नकली नोट लेकर बाजार में खर्च करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन जाली नोटों की आपूर्ति कहां से और किस चैनल के माध्यम से हो रही थी।

डीएसपी पिंकी कुमारी ने कहा कि नाबालिग होने के कारण उसके स्वजन को सूचित कर दिया गया है और मामले की जानकारी बाल संरक्षण इकाई को भी दी जा रही है। बरामद मादक पदार्थ की जांच कराई जा रही है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि वह किस प्रकार का नशा है।

थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में प्राथमिकी की जा चुकी है और जाली नोटों के गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है और आस-पास के बाजारों में भी निगरानी तेज कर दी गई है।