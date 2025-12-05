Language
    बैंक से ₹50 हजार से ज्यादा निकालने पर पुलिस करेगी घर तक स्कॉर्ट, गया में नई पहल

    By Devendra Prasad Yadav Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:05 PM (IST)

    बांकेबाजार थाना पुलिस ने एक नई पहल की है। अब बैंक से 50 हजार से अधिक राशि निकालने पर पुलिस ग्राहक को घर तक सुरक्षित पहुंचाएगी। इसके लिए ग्राहक को पुलि ...और पढ़ें

    पैसा निकासी के बाद पुलिस का मिलेगा सुविधा

    संवाद सूत्र, बांकेबाजार (गया)। आम लोगों की सुरक्षा और बैंक से निकासी के बाद होने वाली छिनतई जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से बांकेबाजार थाना पुलिस ने एक सराहनीय पहल शुरू की है।

    अब थाना क्षेत्र के किसी भी बैंक से 50 हजार या उससे अधिक राशि निकालने पर पुलिस ग्राहक को बैंक से घर तक सुरक्षित पहुंचाएगी। इसके लिए ग्रामीण या ग्राहक को केवल पुलिस को सूचना देनी होगी।

    थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया कि क्षेत्र में कई बार देखा गया है कि लोग बड़ी राशि निकालकर अकेले घर लौटते हैं, जिससे अपराधियों की नजर उन पर पड़ जाती है।

    इस जोखिम को कम करने और छिनतई की घटनाओं को रोकने के लिए यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

    किसी भी व्यक्ति द्वारा 50 हजार या उससे अधिक की निकासी पर डायल 112 या थाना के मोबाइल नंबर 9031826277 पर सूचना देना पर्याप्त होगा।

    सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंचकर व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से उसके घर तक स्कॉर्ट करेगी।

    दूर गांव से आने वालों को मिलेगी बड़ी राहत

    उन्होंने बताया कि यह सुविधा न केवल बैंक से आने-जाने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि ग्रामीणों में विश्वास भी पैदा करेगी कि पुलिस हमेशा उनकी सहायता के लिए उपलब्ध है।

    इस पहल से विशेष रूप से उन लोगों को राहत मिलेगी, जो दूरदराज गांवों में रहते हैं और जहां से बैंक आने-जाने में अधिक जोखिम रहता है।

    घर की सुरक्षा के लिए भी उपलब्ध रहेगी पुलिस

    थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में ताला लगाकर शादी, कोई कार्यक्रम या समारोह में हिस्सा लेने बाहर जाता है तो वह भी उक्त नंबर पर सूचना दे सकता है।

    पुलिस टीम ऐसे घरों की निगरानी करेगी और उनके आसपास विशेष चौकसी बरतेगी। इससे चोरी जैसी घटनाओं में कमी आएगी और लोगों का भरोसा बढ़ेगा।

    सुरक्षा को लेकर चिंता दूर होगी

    उन्होंने बताया कि कई बार लोग कार्यक्रम में जाते समय घर की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। अब इस पहल से उनकी चिंता कम होगी और वे निश्चिंत होकर कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है और 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।

    थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे इस सेवा का लाभ उठाएं और किसी भी प्रकार की गतिविधि या समस्या होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।

    यह व्यवस्था बांकेबाजार थाना क्षेत्र में सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।