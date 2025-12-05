बैंक से ₹50 हजार से ज्यादा निकालने पर पुलिस करेगी घर तक स्कॉर्ट, गया में नई पहल

संवाद सूत्र, बांकेबाजार (गया)। आम लोगों की सुरक्षा और बैंक से निकासी के बाद होने वाली छिनतई जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से बांकेबाजार थाना पुलिस ने एक सराहनीय पहल शुरू की है।

अब थाना क्षेत्र के किसी भी बैंक से 50 हजार या उससे अधिक राशि निकालने पर पुलिस ग्राहक को बैंक से घर तक सुरक्षित पहुंचाएगी। इसके लिए ग्रामीण या ग्राहक को केवल पुलिस को सूचना देनी होगी।

थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया कि क्षेत्र में कई बार देखा गया है कि लोग बड़ी राशि निकालकर अकेले घर लौटते हैं, जिससे अपराधियों की नजर उन पर पड़ जाती है।

इस जोखिम को कम करने और छिनतई की घटनाओं को रोकने के लिए यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

किसी भी व्यक्ति द्वारा 50 हजार या उससे अधिक की निकासी पर डायल 112 या थाना के मोबाइल नंबर 9031826277 पर सूचना देना पर्याप्त होगा।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंचकर व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से उसके घर तक स्कॉर्ट करेगी।

दूर गांव से आने वालों को मिलेगी बड़ी राहत

उन्होंने बताया कि यह सुविधा न केवल बैंक से आने-जाने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि ग्रामीणों में विश्वास भी पैदा करेगी कि पुलिस हमेशा उनकी सहायता के लिए उपलब्ध है।