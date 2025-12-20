Language
    17 ग्राम पंचायतों में बारह वर्षों में केवल छह पंचायत सरकार भवनों का ही हो सका निर्माण

    By Ravi Bhusan Sinha Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:49 PM (IST)

    वजीरगंज प्रखंड में पंचायत सरकार भवन योजना धीमी गति से चल रही है। 17 ग्राम पंचायतों में से केवल छह में ही निर्माण पूरा हुआ है। योजना को शुरू हुए 12 साल ...और पढ़ें

    छह पंचायत सरकार भवनों का ही हो सका निर्माण

    संवाद सूत्र, वजीरगंज (गया)।ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं और सेवाओं को गांव स्तर पर ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई पंचायत सरकार भवन योजना वजीरगंज प्रखंड में अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी है। स्थिति यह है कि प्रखंड की कुल 17 ग्राम पंचायतों में से अब तक मात्र छह पंचायतों में ही सरकार भवन का निर्माण पूरा हो सका है। योजना को लागू हुए बारह वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अधिकांश पंचायतों में भवन निर्माण कार्य अधूरा या शुरू ही नहीं हो सका है।

    जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। शुरुआती दौर में बिशनपुर, तरवां और जमुआवां पंचायत में सरकार भवन का निर्माण कराया गया। इनमें से बिशनपुर और तरवां पंचायत में पंचायत स्तरीय कार्यालय और ग्राम कचहरी विधिवत रूप से संचालित हो रहे हैं। हालांकि जमुआवां पंचायत का भवन फोरलेन बाइपास सड़क निर्माण की भेंट चढ़ गया और उसे ध्वस्त कर दिया गया। फिलहाल वहां नए सिरे से भवन निर्माण का कार्य जारी है।

    हाल के दिनों में महुवेत, सहिया, घुरियावां और अमैठी पंचायतों के भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन संवेदक और विभागीय लापरवाही के कारण इन भवनों को अब तक पंचायत अधिकारियों को सुपुर्द नहीं किया जा सका है। वहीं कारी सोवा पंचायत में मुखिया रेखा देवी की देखरेख में भवन का निर्माण पूरा कर सभी तरह के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

    इसके अलावा पतेड़ मंगरवा, पूरा, बिछा और जमुआवां पंचायतों में लंबे समय से निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। संवेदकों की सुस्ती के आगे पंचायती राज विभाग भी लाचार नजर आ रहा है। वहीं करजरा, महुगाईंन, केनार पहाड़पुर, केनार फतेहपुर और कुर्कीहार पंचायतों में कई माह पूर्व शिलान्यास होने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भी राशि आवंटित नहीं होने के कारण काम रुका हुआ है।

    पंचायत सरकार भवनों के अभाव में ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। इससे ‘गांव की सरकार गांव में’ चलाने का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है।

    इस संबंध में बीपीआरओ हरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि प्रखंड की सभी पंचायतों के भवन निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। छह पंचायतों को छोड़ अन्य सभी में निर्माण कार्य जारी है। जहां किसी कारण से कार्य रुका है, उसे जल्द शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। शेष राशि आवंटित होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।