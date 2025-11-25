Gaya News: डोभी चतरा मोड़-ठाकुरबाड़ी मार्ग पर 98 लाख से नाला निर्माण शुरू, 49 अतिक्रमणकारियों को नोटिस

संवाद सूत्र, डोभी। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत डोभी नगर पंचायत क्षेत्र में जाम व जलजमाव की पुरानी समस्या को खत्म करने के लिए डोभी चतरा मोड़ से ठाकुरबाड़ी तक नाला निर्माण की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी थी। लगभग 98 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस नाला निर्माण कार्य की शुरुआत नगर पंचायत के निर्देशन में सोमवार से कर दी गई है, लेकिन नाला निर्माण शुरू होते ही अतिक्रमण बड़ी बाधा बनकर सामने आया है।

नगर पंचायत ने पूर्व में भी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन अधिकांश लोगों ने न तो निर्माण हटाया और न ही कोई सुधार किया। निर्माण एजेंसी की शिकायत के बाद सोमवार को नगर पंचायत ने 49 लोगों को दोबारा अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमाया है।

स्थानीय लोगों के अनुसार एनएच निर्माण के दौरान सड़क निर्माण कंपनी ने चतरा मोड़ से ठाकुरबाड़ी तक नाला जरूर बनाया था, लेकिन समय के साथ वह कई जगहों पर टूट चुका है। इससे खासकर बरसात में स्थिति बेहद बिगड़ जाती है। पानी निकासी नहीं होने के कारण सड़क किनारे स्थित दर्जनों घरों और दुकानों में हर साल बारिश का पानी घुस जाता है, जिससे दुकानदारों को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है।