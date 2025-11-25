Language
    Gaya News: डोभी चतरा मोड़-ठाकुरबाड़ी मार्ग पर 98 लाख से नाला निर्माण शुरू, 49 अतिक्रमणकारियों को नोटिस

    By Niraj Kumar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:54 PM (IST)

    गया के डोभी में चतरा मोड़-ठाकुरबाड़ी मार्ग पर 98 लाख रुपये से नाला निर्माण शुरू हो गया है। जल निकासी में सुधार के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण है। निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे 49 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है, क्योंकि इससे जलभराव की समस्या कम होगी।

    संवाद सूत्र, डोभी। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत डोभी नगर पंचायत क्षेत्र में जाम व जलजमाव की पुरानी समस्या को खत्म करने के लिए डोभी चतरा मोड़ से ठाकुरबाड़ी तक नाला निर्माण की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी थी। लगभग 98 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस नाला निर्माण कार्य की शुरुआत नगर पंचायत के निर्देशन में सोमवार से कर दी गई है, लेकिन नाला निर्माण शुरू होते ही अतिक्रमण बड़ी बाधा बनकर सामने आया है।

    नगर पंचायत ने पूर्व में भी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन अधिकांश लोगों ने न तो निर्माण हटाया और न ही कोई सुधार किया। निर्माण एजेंसी की शिकायत के बाद सोमवार को नगर पंचायत ने 49 लोगों को दोबारा अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमाया है।

    स्थानीय लोगों के अनुसार एनएच निर्माण के दौरान सड़क निर्माण कंपनी ने चतरा मोड़ से ठाकुरबाड़ी तक नाला जरूर बनाया था, लेकिन समय के साथ वह कई जगहों पर टूट चुका है। इससे खासकर बरसात में स्थिति बेहद बिगड़ जाती है। पानी निकासी नहीं होने के कारण सड़क किनारे स्थित दर्जनों घरों और दुकानों में हर साल बारिश का पानी घुस जाता है, जिससे दुकानदारों को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है।

    इसी समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए नया नाला निर्माण स्वीकृत हुआ, मगर इस पूरे मार्ग पर अवैध सीढ़ी, कमरे और दुकानें नाले के ऊपर बना दिए जाने से निर्माण एजेंसी काम आगे नहीं बढ़ा पा रही है।

    नगर पंचायत अधिकारियों के अनुसार जब तक अतिक्रमण पूरी तरह नहीं हटेगा, तब तक नाला निर्माण कार्य संभव नहीं है। वहीं स्थानीय लोग उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार नगर प्रशासन सख्ती अपनाए, ताकि जलजमाव की वर्षों पुरानी समस्या से राहत मिल सकेगा।