    Gaya Weather News: बारिश के बाद बदला मौसम, रात में गुलाबी ठंड तो सुबह कोहरा

    By sanjay kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:07 PM (IST)

    गया में मौसम में बदलाव आया है जिससे दिन के तापमान में कमी और रात में गुलाबी ठंड महसूस हो रही है। सुबह कोहरा छा रहा है जिससे दृश्यता प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ी है जिससे तापमान गिर रहा है। आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना है जिससे ठंड बढ़ने का अनुमान है।

    बारिश के बाद बदला मौसम, रात में गुलाबी ठंड तो सुबह कोहरा

    जागरण संवाददाता, गयाजी। चार दिन पहले हुई झमाझम वर्षा के बाद जिले का मौसम बदलने लगा है। दिन के तापमान में गिरावट और रात में गुलाबी ठंड का एहसास लोगों को सर्दी के मौसम की आहट दे रहा है। वहीं, सुबह के समय आसमान पर कोहासा छाने लगा है। मंगलवार की सुबह आठ बजे तक जिले में कोहरे की चादर से ढका रहा। जिसके दृश्यता प्रभावित रही और लोगों को वाहन चलाने में भी हल्की परेशानी का सामना करना पड़ा है।

    शहर के अपेक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे का प्रभाव अधिक देखा गया। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि हाल के दिनों में हुए वर्षा के कारण वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ गई है। इसी कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में और कमी आ सकती है।

    इसके चलते सुबह के समय कोहरे के और गहराने की संभावना है। अधिकतम तापमान सामान्य से कम हो रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। रात में हल्की ठंडक महसूस की जा रही है जो आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। ठंडी हवाएं उत्तर दिशा से आने लगी है। जिससे मौसम में यह परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है।

    सुबह हल्के गर्म कपड़े पहनने लगे लाेग

    ठंड के दस्तक देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह में लोग हल्के गर्म कपड़े पहनते नजर आ रहे है। साथ ही रात में चादर ओढ़ कर सो रहे है। रात में पंखा और कूलर लोग बंद कर ग्रामीण क्षेत्रों में सो रहे है। वहीं किसान के लिए यह मौसम राहत भरा साबित हो रहा है। वर्षा के कारण खेतों में नमी बढ़ी है। जिससे रबी फसलों की बोआई के लिए अनुकूल परिस्थिति बन रही है।

    वर्षा की संभावना बिल्कुल नहीं

    मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आगामी कुछ दिनों तक आसमान साफ रहने की संभावना है, लेकिन सुबह के समय कोहरे बना रहेगा। इसके साथ ही रात के तापमान में धीरे-धीरे और गिरावट आने की उम्मीद है। 15 अक्टूबर के बाद के बाद जिले सर्दी का असर और तेज होने की संभावना है।

    मौसम के इस बदले मिजाज ने एक ओर जहां ठंड का एहसास बढ़ा रहा है। वहीं लोगों के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान है, क्योंकि धीेरे-धीरे ठंड का मौसम दस्तक देने लगा है।