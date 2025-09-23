Language
    Gaya News: लाडू-कौशिला नदी पर 400 मीटर लंबे पुल का हुआ शिलान्यास, मांझी बोले- 45 वर्षों का सपना हुआ साकार

    By Amit Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:05 PM (IST)

    गया जिले के बाराचट्टी में लाडू-कौशिला के बीच निरंजना नदी पर पुल का शिलान्यास किया गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और विधायक ज्योति देवी ने संयुक्त रूप से इस पुल का शिलान्यास किया। यह पुल लाडू को बोधगया होते हुए एनएच-19 से जोड़ेगा जिससे क्षेत्र का विकास होगा। इस अवसर पर कई नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और क्षेत्र के विकास पर जोर दिया।

    लाडू-कौशिला नदी पर 400 मीटर लंबे पुल का हुआ शिलान्यास

    संवाद सूत्र, बाराचट्टी (गया)। लाडू-कौशिला के बीच से गुजरती निरंजना नदी पर दशकों से प्रतीक्षित पुल निर्माण का सपना आखिरकार सोमवार को साकार हो गया। चार सौ मीटर लंबे इस पुल का शिलान्यास हम के संरक्षक एवं गया सांसद सह केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एवं विधायक ज्योति देवी के संयुक्त रूप से किया गया। यह पुल लाडू को बोधगया होते हुए एनएच-19 से जोड़ेगा, जिससे इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

    इस अवसर पर भाजपा नेता रामवृक्ष गुप्ता ने बराड़ी बराज की मांग उठाई। वहीं, जदयू नेता शिवनाथ निराला ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहे सर्ववर्गीय विकास को रेखांकित किया। विधायक प्रतिनिधि शंभु सिंह ने मांझी जी के नेतृत्व में मोहनपुर-लखैयापुर नदी पर बने पुल का उल्लेख किया।

    हम के जिलाध्यक्ष नारायण मांझी ने इसे इस क्षेत्र के लिए नए अध्याय की शुरुआत बताया। हम नेता कमलेश सिंह और मुखिया अजय शर्मा ने इसे सदियों पुराने सपने की पूर्ति बताया और मांग की कि इस सड़क को स्वरोजगार और नेशनल हाईवे से जोड़ा जाए।

    वहीं, सुजीत कुमार उर्फ फेकन सिंह ने निर्माण कार्य में प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं होने की शिकायत की और बाजू-लाडू सड़क को दो लेन में बनाने के साथ-साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की मांग उठी।

    जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक ज्योति देवी ने कहा कि यह कार्य एनडीए के पांच पांडव नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा व अन्य के सहयोग से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले लोग असुरक्षित रहते थे, अब हर महिला को जीविका से जोड़कर दस हजार की सहायता दी जा रही है। साथ ही बिदां, गोखुला और नउआ गर्दन नदी पर भी पुल निर्माण की घोषणा की।

    मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मगही भाषा में जनसंवाद करते हुए कहा कि हम खुद निरंजना नदी पर पैदल पार कर चुके हैं, आज इस पुल का शिलान्यास करते हुए गर्व हो रहा है। उन्होंने बताया कि 1980 से वे इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जनता की हर जरूरत से परिचित हैं।

    मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 8400 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है और सड़क से हर गांव जुड़ चुका है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया में पांचवें स्थान पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारत शीर्ष पर होगा।

    उन्होंने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि मुफ्त अनाज की योजना को कोढ़ी बनाने वाला कहना जनता का अपमान है। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेता बलराम प्रसाद ने की और संचालन हम नेता मिनाहज खान ने किया। इस ऐतिहासिक दिन को क्षेत्रवासियों ने नवरात्र के पावन अवसर पर एक बड़े त्यौहार की तरह मनाया। पुल निर्माण से लाडू, डेमा, कौशिला समेत पूरे इलाके के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

    धन्यवाद ज्ञापन लाडू पंचायत के मुखिया अजय शर्मा उर्फ पप्पू सिंह ने किया। इस मौके पर कमलेश सिंह, रामविलास शर्मा, नन्दा सिंह, रूपक कुमार, राजू प्रसाद, अजीत सिंह उर्फ मितू सिंह उपस्थित थे।