Gaya News: गया में राजनीतिक रंजिश में युवक की हत्या, मेयर समेत 13 पर केस

गया में राजनीतिक दुश्मनी के कारण एक युवक की हत्या हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। पुलिस ने मेयर समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, गयाजी। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुरली हिल बैरागी मुहल्ले में पिता से राजनीतिक रंजिश में दिवाली के दिन ताबड़तोड़ चार गोलियां मार एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक 19 वर्षीय पुत्र सुभाष कुमार था, उसके पिता उपेंद्र पासवान ने पिछली बार मेयर का चुनाव लड़ा था।
उन्होंने गया नगर निगम के मेयर वीरेन्द्र पासवान, वार्ड पार्षद कुंदन कुमार समेत 13 लोगों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में आवेदन दिया है।
उनका कहना है कि यह राजनीतिक हत्या है। युवक को सोमवार की सुबह घर के सामने ही गोलियां मारी गईं। स्वजन उसे जयप्रकाश नारायण अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हो रहा है।
वीडियो में दिख रहा है कि सुभाष को पांच युवकों ने बुलाया और बातचीत के दौरान एक ने पिस्टल निकाली और दो गोलियां मार दीं। युवक गिर पड़ा तो बदमाशों ने दो और गोलियां मारीं और आराम से पिस्टल लहराते चले गए।
फायरिंग की आवाज सुनकर परिवार के लोग दौड़े, सूचना पर कोतवाली थाने की पुलिस भी पहुंची।तबतक युवक को अस्पताल ले जाया जा चुका था।
वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज में पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।
उन्होंने नगर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुमार कौशल के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया है। डॉग स्क्वायड व एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन किया है। सिटी एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लोगों से पूछताछ की है। शीघ्र ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
