रात के अंधेरे में तीन घरों में भीषण चोरी, पड़ोसियों के दरवाजे चोरों ने बाहर से कर दिया था बंद

संवाद सूत्र,वजीरगंज(गया)। थाना क्षेत्र के बिछा पंचायत अंतर्गत खानपुर में गुरुवार की देर रात तीन घरों का ताला तोड़कर भीषण चोरी की गई। चोरों ने एक साथ राजाराम प्रसाद,शिवनंदन सिंह एवं हरिद्वार सिंह के घर में घटना को अंजाम दिया। चौथे घर पप्पू सिंह का भी ताला तोड़ने का प्रयास किया लेकिन उसमें सफल नहीं हो सका।

चोरों ने पड़ोस के सभी घरों का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद करके घटना को अंजाम दिया और चोरी करके सुरक्षित चला गया। शुक्रवार की सुबह जब पड़ोस के लोग जागे और घर से बाहर जाने लगे तो दरवाजा बंद पाया गया। सभी लोग एक दूसरे को आवाज देने लगे।

घर के अंदर का सामान बिखरा हुआ किसी तरह दूसरी गली के लोग आकर उनका दरवाजा खोला तो सब ने अपने आसपास के बंद घरों का ताला टूटा हुआ और घर के अंदर का सामान बिखरा हुआ पाकर गृह स्वामियों को फोन करके सूचना दी।

ग्रामीणों की ही सूचना पर पुलिस बाल पहुंचकर घटना के छानबीन में जुट गई। पीड़ित गृहस्वामी राजाराम प्रसाद ने बताया कि हम लोग सभी परिवार गया स्थित आवास पर थे जिसके कारण घर में ताला लगा हुआ था। पुराने बर्तन तथा 51 हजार रुपए नगद चोरी शुक्रवार की रात ताला तोड़कर घर के बक्सों में रखे कांसा, पीतल एवं तांबा के पुराने बर्तन तथा 51 हजार रुपए नगद चोरी कर लिया। वहीं ग्रामीणों के अनुसार शिवनंदन सिंह और हरिद्वार सिंह एक दिन पहले अपने घर में ताला लगाकर रिश्तेदार के घर किसी समारोह में शामिल होने गए थे जिनके घरों का भी ताला तोड़कर चोरी की गई है।

कुछ महीने से लगातार चोरी की घटनाएं वे दोनों लोग को फोन से सूचना दी गई है जिन्हें पहुंचने पर क्षति का आकलन हो सकेगा। इस संबंध में थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि स्थल जांच किया गया है तथा पीड़ितों का बयान अंकित करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।