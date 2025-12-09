Language
    243.96 करोड़ की लागत से बदलेगी गया जंक्शन की सूरत, यात्रियों को मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

    By Subhash Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:44 PM (IST)

    गया जंक्शन को 243.96 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत स्टेशन को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। जून 2026 त ...और पढ़ें

    गया जंक्शन का होगा कायाकल्प। फाइल फोटो

    सुभाष कुमार, गयाजी। गया जंक्शन, जिसे धार्मिक, सांस्कृतिक और अंतरराष्ट्रीय महत्व के कारण देश-दुनिया में खास पहचान मिली है, अब एक नए रूप में सामने आने को तैयार है। 243.96 करोड़ रुपये की लागत से चल रही पुनर्विकास परियोजना ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन के तहत यह परियोजना बिहार के इस महत्वपूर्ण स्टेशन को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करेगी।

    निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है और इसे जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। गया जंक्शन सिर्फ यात्रा का पड़ाव नहीं रहेगा, बल्कि यह आधुनिकता, परंपरा और पर्यटन का संगम बनकर उभरेगा। स्टेशन परिसर में भवनों का नवीनीकरण, प्लेटफार्म विस्तार, टिकटिंग हाल का आधुनिकीकरण, डिजिटल सूचना व्यवस्था और स्वच्छ-सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा रहा है।

    रेलवे निर्माण विभाग के एईएन सुधीर शर्मा का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद स्टेशन की संचालन क्षमता और यात्रियों की संख्या दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

    नए टिकटिंग हाल और विस्तारित प्लेटफार्म 

    यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए नए टिकटिंग हाल का निर्माण जोर-शोर से जारी है। इससे टिकट प्राप्त करने में लगने वाला समय कम होगा और भीड़ नियंत्रण भी आसान हो सकेगा। प्लेटफार्मों को लंबा और चौड़ा किया जा रहा है जिससे लंबी दूरी की ट्रेनों की आवाजाही और रुकने की क्षमता बढ़ेगी।

    स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया को भी नए स्वरूप में तैयार किया जा रहा है, जिसमें वाहन पार्किंग, ड्राप-एंड-गो जोन और सुगम प्रवेश-निकलाव की व्यवस्था शामिल है। दिव्यांग यात्रियों के लिए लिफ्ट, रैंप और विशेष संकेतक लगाए जा रहे हैं।

    एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा: 360 कैमरे, हाई-टेक स्कैनर और कंट्रोल रूम तैयार

    गया जंक्शन की सुरक्षा को एयरपोर्ट स्तर का बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अत्याधुनिक बैगेज स्कैनर,हाई-रिजाल्यूशन 360 कैमरे,केंद्रीकृत कमांड कंट्रोल रूम,फायर सेफ्टी सिस्टम का उन्नत नेटवर्क की व्यवस्था होगी। यह सुरक्षा माडल स्टेशन को न सिर्फ सुरक्षित बनाएगा, बल्कि यात्रियों को भरोसेमंद और सहज यात्रा अनुभव भी देगा।

    गया जंक्शन में झलकेगी गया की सांस्कृतिक विरासत

    गयाजी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि संस्कृति और आध्यात्मिकता का धरोहर-स्थल है। इसी पहचान को स्टेशन परिसर की दीवारों, माडल संरचनाओं और आर्टवर्क में उकेरा जा रहा है। यहां बोधगया, महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर, फल्गु तट, प्राचीन मठों और ब्रह्मयोगिनी की कलात्मक झलक देखने को मिलेगी। इससे स्टेशन पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र की तरह भी काम करेगा।

    स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

    विश्वस्तरीय स्टेशन बनने से पर्यटकों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। इससे होटल, परिवहन, खाद्य दुकानों और स्थानीय उत्पादों के बाजार को बड़ा लाभ मिलेगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और गयाजी की अंतरराष्ट्रीय पहचान और मजबूती से स्थापित होगी। गया जंक्शन का कायाकल्प केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि गयाजी के भविष्य में निवेश है।

    यह शहर की छवि बदलने और पर्यटन को नई उड़ान देने वाला कदम साबित होगा। जून 2026 में जब यह परियोजना पूरी होगी, तब गयावासी एक ऐसे स्टेशन का अनुभव करेंगे जो आधुनिकता और सांस्कृतिक गौरव-दोनों का प्रतीक बनेगा।