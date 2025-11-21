गयाजी जंक्शन पर RPF की बड़ी कार्रवाई, 56.5 लीटर शराब के साथ तीन तस्कर पकड़े गए
गयाजी जंक्शन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क के दौरान 56.5 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं, गुरारु थाना पुलिस ने शराब अधिनियम के तहत एक वारंटी और शराब पीने के आरोप में दो लोगों को पकड़ा। खिजरसराय में 10 लीटर देसी शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ।
जागरण संवाददाता, गयाजी। पूर्व मध्य रेलवे डीडीयू मंडल के तहत रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गया ने ऑपरेशन सतर्क के दौरान शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पुरुष और दो महिला को 56.5 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है।
गश्ती दल में शामिल आरपीएफ सहायक उप निरीक्षक मृत्युंजय कुमार अकेला, देवेन्द्र प्रसाद, अमित कुमार एवं इंदु सिन्हा प्लेटफार्म संख्या 01 के हावड़ा एफओबी रैंप के समीप निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान तीन संदिग्ध लोगों में दो महिला और एक पुरुष को देखा।
56.5 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद
उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। तीनों बैग व झोला उठाकर तेजी से भागने लगे। पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ा। पूछताछ में उनकी पहचान झारखंड धनबाद के पिंकी देवी, नवादा जिले के निक्की कुमारी और प्रेम कुमार के रूप में हुई।
तलाशी में बैग से कुल 56.5 लीटर अंग्रेजी शराब मिली। मौके पर शराब जब्त की गई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जीआरपी थाना गया को सौंप दिया गया।
शराब पीने में दो लोग गिरफ्तार
गुरारु थाना की पुलिस ने शुक्रवार को शराब अधिनियम में फरार एक वारंटी व शराब पीने में दो लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। थानाध्यक्ष अखलेश कुमार ने बताया कि रौशनगंज थाना के शराब अधिनियम के एक मामले में फरार आरोपित देवकली गांव के विनय पासवान को न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है।
कोंची गांव के अनुसूचित जाति टोला के समीप से शराब पिए रहने पर जांच के बाद कोंची गांव के टुन्नी मांझी व मनियार विगहा गांव के बबन कुमार को न्यायालय भेजा गया है।
10 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार
खिजरसराय थाना क्षेत्र के साधु नगर गांव से पश्चिम बगीचा में पुलिस ने छापेमारी कर 10 लीटर देसी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाना लाया है।
इसकी जानकारी देते हुए खिजरसराय थाना के अपर थाना अध्यक्ष दीपक प्रसाद ने बताया कि साधु नगर गांव के पश्चिम बगीचा में छापेमारी कर 10 लीटर देसी शराब के साथ अवधेश मांझी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया है। शनिवार को जेल भेज दिया जाएगा।
