गया में आधी रात ज्वेलरी दुकान में चोरी, तिजोरी नहीं टूटने से टला बड़ा नुकसान

संवाद सूत्र,फतेहपुर (गया)। फतेहपुर थाना क्षेत्र के बदउआं गांव बाजार में सोमवार की आधी रात ज्वेलरी दुकान में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। बदमाशों ने फतेहपुर–वजीरगंज रोड स्थित गिन्नी ज्वेलर्स का शटर और चेनगेट काटकर दुकान में घुसकर नकदी व जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि दुकान में रखी तिजोरी को तोड़ने में असफल रहने के कारण एक बड़े नुकसान से दुकानदार बच गया। घटना के बाद से क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत और असुरक्षा का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, आधी रात करीब 12.30 बजे पांच की संख्या में बदमाश मुंह में गमछा लपेटे दुकान के सामने पहुंचे। उन्होंने पहले शटर और चेनगेट को काटा और फिर दुकान के अंदर प्रवेश कर काउंटर में रखी नकदी तथा कुछ सोने-चांदी के जेवर उठा लिए।

बदमाशों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, ताकि उनकी पहचान न हो सके। इसके बावजूद चोरी की पूरी वारदात कुछ कैमरों में रिकॉर्ड हो गई।

दुकान संचालक अवध वर्मा ने बताया कि रात में नींद खुलने पर उन्होंने मोबाइल पर सीसीटीवी अलर्ट देखा, जिसमें बदमाशों की गतिविधियां नजर आ रही थीं।

उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और स्वयं भी फतेहपुर से बदउआं की ओर रवाना हो गए। इसी दौरान दूर से पुलिस वाहन की लाइट देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए।

उन्होंने बताया कि तिजोरी का ताला नहीं टूट पाने के कारण लाखों रुपये के आभूषण सुरक्षित रह गए, जिससे बड़ा नुकसान होने से बचाव हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही फतेहपुर थाना की डायल 112 टीम और एसआई अंबुज कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू की। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि दुकान पर सुरक्षा के लिए चौकीदार की तैनाती कर दी गई है।

साथ ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है।

थाना प्रभारी ने कहा कि चोरी में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा।

इधर, इस घटना के बाद बाजार के अन्य दुकानदारों में भी चिंता बढ़ गई है। व्यापारियों ने रात्रि गश्त बढ़ाने और बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पुलिस ने भी रात्रि गश्त और निगरानी बढ़ाने का भरोसा दिया है।