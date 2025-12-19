Gaya News: वृद्धा पेंशन व इंदिरा आवास के नाम पर फर्जीवाड़ा, 60 लोगों के नाम पर निकाले गए ऋण

संवाद सहयोगी, शेरघाटी। थाना क्षेत्र के चितापकला पंचायत अंतर्गत राजा बीघा और तेतरिया के लगभग 60 गरीबों को वृद्धा पेंशन और इंदिरा आवास के नाम पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया योगापुर शाखा से रोजगार के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। इन गरीबों के नाम पर 25 हजार और 20 हजार के ऋण वित्तीय वर्ष 2006-07 में निकाले गए हैं। यह खुलासा तब हुआ जब बैंक अधिकारी वसूली के लिए घर पहुंचने लगे हैं।

गुरुवार को पीड़ित गरीब अपनी मांग को लेकर शेरघाटी थाना पहुंचे। पीड़ितों ने बताया कि पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि ने पंचायती योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर गरीब महादलितों से अंगूठा का निशान और हस्ताक्षर लिया था। पीड़ित चंद्रवती देवी, कुंती देवी, रूपा देवी, राजा बीघा की बसंती देवी, फुलिया देवी, सुनीला देवी, तेतरिया की फूलकुमारी देवी, जानकी देवी, बैलून देवी आदि ने बताया कि बकरी पालन, मुर्गी पालन, सिंगार दुकान आदि के नाम पर ऋण लिए जाने की बात बैंक वाले बता रहे हैं, जबकि उन्होंने एक रुपए का कर्ज नहीं लिया है।

कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें पेंशन के नाम पर एक-दो हजार रुपए दिए गए हैं। पीड़ितों का कहना है कि यह सारा फर्जीवाड़ा उचिरमा गांव के सुदर्शन शर्मा द्वारा किया गया है। बैंक के वसूली अधिकारी रवीश कुमार (आर ओ) ने बताया कि जब वे तेतरिया और राजा बीघा गांव के 60 कर्ज धारकों से मिले और नोटिस की बात बताई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया है।