    गया में फुटपाथों पर दुकानदारों का कब्जा; राहगीर परेशान, प्रशासन बेखबर

    By Sanjay Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:59 AM (IST)

    गया शहर में फुटपाथ दुकानदारों के कब्जे में हैं, जिससे आम लोगों को सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा बनाए गए फुटपाथों पर अवैध दुकानें और पार्किंग स्थल बन गए हैं। कचहरी रोड, गांधी मैदान जैसे मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण से जाम की समस्या बढ़ गई है। नगर निगम द्वारा बनाए गए वेंडिंग जोन का सही संचालन न होने के कारण दुकानदार सड़कों पर ही कब्जा जमाए हुए हैं।

    फुटपाथों पर दुकानदारों का कब्जा, आम लोग परेशान। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, गयाजी। शहर में फुटपाथ आम लोगों के चलने के बजाय दुकानदारों के कब्जे में आ चुके हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में नगर निगम द्वारा पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए फुटपाथों का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब ये फुटपाथ अवैध दुकानों, ठेलों और मोटरसाइकिल पार्किंग के ठिकाने बन गए हैं।

    शहर के कचहरी रोड, गांधी मैदान, जीबी रोड, केपी रोड और स्वराजपुरी रोड जैसे मुख्य मार्गों पर फुटपाथों पर सब्जी, फल, कपड़ा और अन्य वस्तुओं की दुकानें सजी रहती हैं।

    इसके कारण आम लोगों को सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ता है। पैदल चलने वालों की यह मजबूरी कई बार जानलेवा साबित होती है, क्योंकि व्यस्त सड़कों पर वाहनों की तेज रफ्तार के बीच चलना किसी खतरे से कम नहीं।

    नगर निगम द्वारा फुटपाथ का निर्माण तो किया गया, लेकिन उनकी देखरेख और निगरानी नहीं की जा रही। दुकानदारों ने धीरे-धीरे पूरे फुटपाथ पर कब्जा जमा लिया है। कई जगहों पर तो दुकानों के सामने सामान इस तरह फैलाया गया है कि पैदल चलने की जगह ही नहीं बचती।

    शहर हमेशा रहता जाम

    शहर में लगातार लगने वाले जाम का एक बड़ा कारण भी यही अवैध कब्जा है। सड़क के किनारे लगने वाली दुकानों और वाहनों की अनियमित पार्किंग से यातायात व्यवस्था पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाती है।

    शहरवासी रोजाना जाम में फंसकर घंटों परेशान होते हैं, क्योंकि फुटपाथ पूरी तरह से दुकानदारों से कैद कर रहा है। शहर में सुबह से लेकर शाम तक जाम का नजारा देखने को मिलता है।

    जाम स्कूली वाहन से लेकर एंबुलेंस तक फंसे रहते है। लेकिन नगर निगम और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों कान में जू तक नहीं रंगते है। साथ ही यातायात पुलिस भी जाम लगने के बाद सड़क के किनारे दुकानों में बैठ जाते है। जाम के मुख्यकारण फुटपाथ का अतिक्रमण है।

    फुटपाथ पर दुकानदारों ने बना दिया वाहन पड़ाव

    फुटपाथ के छोटे से बड़े दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रहा है। क्योंकि बड़े दुकानदार अपने दुकान के आगे फुटपाथ पर ही वाहनों के पड़ाव बना दिए है।

    छोटे वाहन से लेकर बड़ी वाहन दुकान के आगे बने पार्किंग स्थल पर खड़ा कर दुकान में आराम से खरीदारी करते है। ऐसे में पूरा दिन सड़क जाम रहता है। इससे देखकर भी प्रशासन अनदेखी कर रहे है।

    शहर में चिन्हित वेंडिंग जोन

    नगर निगम शहर में पांच स्थानों पर बेंडिंग जोन चिन्हित कर रखा है। इसमें सिकरिया मोड़, मिर्जा गालिब कालेज मोड, घुघरीटांड बाइपास, जयप्रकाश अस्पताल के तीन ओर एवं भूसंडा क्षेत्र चिन्हित किया गया है, ताकि रेहड़ी-पटरी और छोटे दुकानदारों को वैकल्पिक व्यवस्था मिल सके।

    लेकिन इन वेंडिंग जोन का सही तरीके से संचालन न होने के कारण दुकानदार अब भी मुख्य सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा जमाए हुए है।