    घुघरीटांड बाईपास पर बनने वाले फ्लाईओवर को लेकर आया अपडेट, 1.94 हेक्टेयर भूमि का होगा अधिग्रहण

    By Pradeep Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:35 PM (IST)

    गयाजी में घुघरीटांड बाईपास फ्लाईओवर और आरओबी निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का सामाजिक मूल्यांकन पूरा हो गया है। अंचलाधिकारी ने जिला भू-अर्जन कार्यालय को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद गजट प्रकाशित किया जाएगा। घुघरीटांड बाइपास फ्लाईओवर के लिए 1.94 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा। 

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गयाजी। गयाजी शहर के घुघरीटांड बाईपास और मानपुर में फ्लाईओवर एवं बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण करने को लेकर सामाजिक मूल्यांकन यानि एसआईए कार्य पूर्ण हो गया है।

    अंचलाधिकारी ने उक्त तीनों स्थानों पर जमीन का सामाजिक मूल्यांकन का कार्य पूर्ण करते हुए जिला भू-अर्जन कार्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

    रिपोर्ट सौंपने के बाद अब तीनों स्थानों पर जमीन का अधिग्रहण करने के लिए गजट प्रकाशित किया जाएगा। बताया गया कि घुघरीटांड बाइपास पर बनने वाले फ्लाईओवर के लिए 1.94 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा अन्य सरकारी भूमि पर स्वत: अधिग्रहित हो जाएगा।

    जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, तो उसे सख्ती से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रवींद्र राम ने बताया कि तीन स्थानों पर जो भूमि का अधिग्रहण होना है। उसका एसआईए करा लिया गया। तीनों स्थानों गजट प्रकाशित होगी। उसके बाद भू-मालिक से उस प्लांट पर दावा आपत्ति ली जाएगी। इसकी भी तैयारी लगभग अंतिम चरण में है।

    दावा-आपत्ति के उपरांत मुआवजा के उपरांत भूमि का अधिग्रहण होगा। इसके बाद तीन स्थानों पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरु की जाएगी।

    विशेषज्ञ कमेटी की बैठक में दिए गए निर्देश

    प्रभारी जिला पदाधिकारी परितोष कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरीए शहर के घुघरीटांड बाईपास और मानपुर में फ्लाईओवर एवं बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण करने को लेकर विशेषज्ञ कमेटी की बैठक हुई।

    बैठक में बताया गया कि तीनों स्थानों के लिए एसआइए का कार्य सीओ के स्तर से पूर्ण कर लिया गया है। प्रभारी डीएम ने सभी सीओ को निर्देशित किया कि एक बार फिर अपनी एसआइए यानि सामाजिक मूल्यांकन कार्य को पुन: जांच कर लें कि जो प्लाट चिह्नित किया गया है, वह किस स्थिति में है। सरकारी भूमि है या रैयती भूमि है।

    इसकी पड़ताल करते हुए गजट प्रकाशित करने का प्रस्ताव भेजा जा सके। बैठक में फ्लाई ओवर बनाने वाले कार्य एजेंसी बिहार राज्य पुल निगम, बीएसआरडीसी, भू-अर्जन, नगर, मानपुर सहित अन्य प्रखंड के सीओ शामिल हुए। प्रभारी डीएम ने तीनों स्थानों पर कार्य को गति तेज करने का निर्देश दिया।