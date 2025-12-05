मानपुर और घुघरीटांड फ्लाईओवर एवं बागेश्वरी गुमटी पर ROB बनाने को एजेंसी तय, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, गयाजी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने को लेकर ससमय उसकी स्वीकृति के उपरांत योजनाओं की कार्य प्रगति के संबंध में गुरुवार को जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने समाहरणालय में अधिकारियों के साथ कार्य प्रगति की समीक्षा किया।

घुघरीटांड़ के पास 04 लेन फ्लाईओवर जिसकी लंबाई 0.810 किलोमीटर है। सीताकुंड पुल के पहले से प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु महावीर कॉलेज बाईपास के समीप है। साथ ही दो लेन सर्विस रोड भी बनाया जाएगा। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति 141.21 करोड़ रुपया है।

कार्यपालक अभियंता बीएसआरडीएस ने बताया कि 1.15 एकड़ निजी भूमि है, जिसका अधिग्रहण किया जाना है। बताया गया कि कुल 44 प्लाट एवं 21 रैयत पड़ते हैं। डीएम ने कहा कि अलाइमेंट में पड़ने वाले पूर्व से चिह्नित सरकारी जमीनों को अंचलाधिकारी नगर तेजी से खाता खेसरा का मिलान करवाते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध कराए। तेजी से काम प्रारंभ कराएं। आज से मानपुर में फ्लाईओवर बनाने को हटेगा अतिक्रमण बताया गया कि मुफस्सिल मोड़ 02 लेन फ्लाईओवर जिसकी लंबाई 2.650 किलोमीटर है। इस योजना में मुफस्सिल मोड़ समीप मंदिर पास ओवरब्रिज गोलंबर बनाया जाएगा, मुफस्सिल मोड़ ( गोलंबर) से जगजीवन कॉलेज तक, मुफस्सिल मोड़ ( गोलंबर) से मानपुर प्रखंड कार्यालय तक, मुफस्सिल मोड़ ( गोलंबर) से पुराना फल्गु नदी सिक्स लेन तक रहेगा।

परियोजना की चौड़ाई दो लेन फ्लाईओवर एवं दोनों तरफ लेन के साथ नाला निर्माण भी करवाया जाएगा। इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति 349.22 करोड़ रुपया है। कार्यपालक अभियंता बीएसआरडीएस ने बताया कि इसका निविदा का कार्य पूर्ण हो गया है, एजेंसी भी चयन हो गया है। अलाइमेंट में अस्थाई अतिक्रमण होने की बात कही, डीएम ने अंचलाधिकारी मानपुर को कल ही अतिक्रमण हटवाने को कहा है।

डीएम ने कहा कि जिस स्थान पर जमीन उपलब्ध है जमीन खाली है, वहां पर मार्किंग कराकर पहले काम को शुरू करें। भवनों-पक्के स्ट्रक्चर का मूल्यांकन कराने में तेजी लाएं गया रेलवे स्टेशन से रामशिला जाने वाले पथ में बागेश्वरी रेलवे गुमटी पर रेल ओवरब्रिज का निर्माण किया जायेगा। इसकी लागत राशि 90 करोड़ 16 लाख है। विभाग को भू-अर्जन की अधियाचन कागजात जमा करा दिया गया है।

भूमि अधिग्रहण भी किया जाना है। इस कार्य को पूल निर्माण निगम द्वारा करवाया जा रहा है। बताया गया कि एजेंसी का चयन हो गया है। 3.57 एकड़ जमीन को अधिग्रहण किया जाना है। उक्त अलाइमेंट में 251 प्लाट, 242 रैयत चिह्नित हैं।

डीएम ने कहा कि भवनों-पक्के स्ट्रक्चर का मूल्यांकन कराने में तेजी लाएं। अंचलाधिकारी नगर को निर्देश दिए हैं कि इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाब ज्यादा रहता है, अभी से ही वैकल्पिक मार्ग का चयन कर ले, ताकि काम शुरू होते ही ट्रैफिक डाइवर्ट करवाया जा सके। इसके अलावा एक ट्रैफिक प्लान भी तैयार करें।

अप्रैल 2026 तक रसलपुर आरओबी का निर्माण कार्य होगा पूर्ण रसलपुर आरओबी निर्माण की समीक्षा में कार्यपालक अभियंता बीएसआरडीएस ने बताया कि एप्रोच पथ निर्माण का कार्य चल रहा है। रेलवे गुमटी के आगे एवं पीछे बने पूल पर ग्रेडर लगाया जा चुका है, मात्र रेलवे ट्रैक के ऊपर ग्रेडर लगाया जाना बाकी है, रेलवे से अनुमति के लिए पत्र भेजा गया है। बताया गया कि अप्रैल 2026 तक रसलपुर आरओबी का निर्माण कार्य पूर्ण कर ली जाएगी।

मार्च 2026 तक नए लेन सड़क का निर्माण कार्य होगा पूर्ण गेट नंबर 05 से सिकड़िया मोड़ होते हुए चाकंद सड़क निर्माण की समीक्षा में आरसीडी कार्यपालक अभियंता ने बताया कि 17.226 किलोमीटर का पैच है। जिसमे 10.8 किलोमीटर में सड़क का निर्माण हो गया है। एक लेयर ब्लैक टॉप भी सड़क में किया जा चुका है।

07 किलोमीटर का पैच वन विभाग का पड़ता है, जिसकी अनुमति के लिए वन विभाग से लगातार समन्वय किया जा रहा है। गेट नंबर 05 से एयरपोर्ट होते हुए दो- मोहान सड़क चौड़ीकरण की समीक्षा में बताया गया कि 6.75 किलोमीटर का पैच है।