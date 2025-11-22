पानी में डूबने से युवक की मौत के बाद बवाल, सड़क जाम करने वाले 12 नामजद समेत 142 लोगों पर FIR
गया जिले के फतेहपुर में एक युवक का शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। पुलिस ने 12 नामजद और 130 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मृतक की पहचान संतोष कुमार के रूप में हुई है, जिसकी मौत पानी में डूबने से हुई बताई जा रही है।
संवाद सूत्र, फतेहपुर (गया)। थाना क्षेत्र के राजाविगहा स्थित बड़की पोखर में एक युवक का शव मिलने के बाद बीते गुरुवार को स्वजनों और ग्रामीणों ने उग्र हंगामा करते हुए मुख्य सड़क को करीब सात घंटे तक जाम कर दिया था।
जिसे प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद जाम हटाया गया था। अब इस मामले में वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर फतेहपुर थाना पुलिस ने सड़क जाम, हंगामा करने वालों एवं सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने वालो पर प्राथमिकी की गई है।
पानी में डूबने से मौत
मृतक की पहचान संतोष कुमार उर्फ संटू यादव पिता नंदलाल यादव ग्राम टेगैनी, थाना गुरपा के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में उसकी मौत पानी में डूबने से होने की सूचना मिली है। घटना की जानकारी मिलने पर घटना के सुबह करीब 10 बजे फतेहपुर थाना के पुअनि हसन ईमाम टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
घटनास्थल पर स्वजन और ग्रामीणों की बड़ी भीड़ जमा हो गई और पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आक्रोशित भीड़ राजाबिगहा मोड़ तक पहुंचकर सड़क पर बैठ गई, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया।
सड़क जाम करने वाले 12 लोगों की पहचान
पुलिस ने मौके पर बनाए गए वीडियो फुटेज और चौकीदारों की मदद से 12 प्रमुख सड़क जाम करने वालों की पहचान की है। इनमें मेराज मलिक, दिनेश यादव, अफजल अंसारी, अशिष यादव, लक्ष्मण कुमार, अशोक यादव, सुनील यादव, रंजीत यादव, दुलेश्वर यादव, लखन यादव, सचिन कुमार और मिथलेश यादव शामिल हैं।
130 अज्ञात लोगों को आरोपी
इसके अतिरिक्त करीब 130 अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपित किया गया है। प्रभारी थानाध्यक्ष रामकृपाल यादव ने बताया कि विधि-व्यवस्था भंग करने, सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।