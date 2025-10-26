गया के 10 विधानसभाओं में 24,568 पर निरोधात्मक कार्रवाई, 131 पर सीसीए; 25 लाख नकदी और 17 हथियार जब्त

जागरण संवाददाता, गयाजी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने शनिवार को समाहरणालय में संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि जिले के 10 विधानसभा में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है।

डीएम ने कहा कि 2590 भवनों में 3866 मतदान केंद्र हैं। इसमें नक्सल क्षेत्र और अतिसंवेदनशील को लेकर 1807 मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जहां कभी चुनाव के दौरान व्यवधान पैदा करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा 2059 मतदान केंद्र सामान्य हैं। सभी मतदान केंद्रों के आसपास स्वीप कोषांग के माध्यम से व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हर हाल में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासनिक प्रयासरत है।

24 हजार 568 लोगों को बाउंड डाउन डीएम ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन को लेकर 10 विधानसभा में 60948 लोगों के निरोधात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें से 24 हजार 568 लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। सीसीए-3 में 298 के प्रस्ताव में से 131 पर आदेश निर्गत किया गया है।

जबकि सीसीए-12 में एक का आदेश पारित किया गया है। जो गया केंद्रीय कारा में बंद है। इसी तरह अधिसूचना जारी होने के बाद अब तक 25 लाख रुपये नगदी बरामद की गई है। इसका सत्यापन किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि शराब, मादक, 17 अवैध हथियार व 17 कारतूस बरामद किए गए हैं।

2231 लाइसेंसी हथियार का सत्यापन बाकी प्रेस वार्ता में एसएसपी ने बताया कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। 10 विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय सुरक्षा बलों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से 69 चेक पोस्ट पर लगातार जांच की कार्रवाई की गई है।

बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों की सीमा से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। बीते सितंबर माह में झारखंड-बिहार के उच्चस्तरीय बैठक के बाद संयुक्त रूप से दोनों राज्यों की पुलिस कार्रवाई कर रही है। संयुक्त प्रयास से काफी संख्या में शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

लाइसेंसी हथियार के सवाल पर एसएसपी ने बताया कि गया जिले में कुल 2331 अलग-अलग प्रकार के हथियार हैं। इसमें से करीब 21 सौ हथियार का सत्यापन किया गया है। शेष बचे 2031 लाइसेंसी हथियार के मालिक को नोटिस भेजकर सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है।

प्राइवेट बाउंसर पर पुलिस की नजर एसएसपी ने बताया कि शहर के कुछ लोग और उम्मीदवार प्राइवेट बाउंसर लेकर चल रहे हैं। उनके पास जो हथियार मौजूद हैं, उसे लेकर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चलने की अनुमति नहीं है, चूंकि यहां आदर्श आचार संहिता लागू है। इस पर पुलिस की नजर है।