गया में विजय जुलूस के दौरान दो समुदायों में पथराव, धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त; 14 नामजद सहित 50 पर FIR

संवाद सूत्र, बेलागंज (गया)। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बेलागंज थाना क्षेत्र के दादपुर टोला फरीदपुर में निकाले जा रहे विजय जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच विवाद हिंसक रूप ले लिया। पथराव में एक धार्मिक स्थल को आंशिक क्षति पहुंची।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ जिला के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। शुक्रवार देर शाम एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी की विजय के उपरांत दादपुर गांव के समर्थक डीजे की धुन पर विजय जुलूस निकाल रहे थे।

जुलूस में शामिल लोगों से कहासुनी जुलूस गांव होते हुए सुंदरपुर की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान फरीदपुर गांव के समीप जुलूस में शामिल लोगों और स्थानीय निवासियों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते–देखते हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया।