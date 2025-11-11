Language
    Gaya Chunav 2025 Voting Live: गया जिले के आमस प्रखंड के बूथ पर मतदान शुरू, लगी लंबी कतार

    By kamalnayanEdited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:15 AM (IST)

    Gaya vidhan sabha chunav के आमस प्रखंड में मतदान शुरू हो गया है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। युवा और बुजुर्ग सभी उत्साहपूर्वक 'गया चुनाव 2025' में हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और मतदाताओं से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की है।

    मतदाताओं की लगी लंबी कतार

    जागरण संवाददाता, गयाजी। Gaya jee election latest update बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गया जिले के आमस प्रखंड स्थित कूडासीन मतदान केंद्र पर सुबह मतदान शुरू होने से पहले ही मतदाताओं की लंबी कतार लग गई।

    सुबह-सुबह ग्रामीण, महिलाएं और बुजुर्ग मतदाता मतदान केंद्र के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। लोगों में मतदान को लेकर उत्साह इतना था कि कई लोग निर्धारित समय से काफी पहले ही बूथ पर पहुंच गए।

    स्थानीय प्रशासन और सुरक्षाकर्मियों ने व्यवस्था संभाली हुई है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं ताकि प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से पूरी हो सके।

    मतदाताओं का कहना है कि वे अपने क्षेत्र के विकास और मजबूत शासन के लिए वोट देना चाहते हैं। वहीं चुनाव अधिकारियों के अनुसार, सुबह से ही मतदान प्रतिशत में तेजी देखने को मिल रही है।