गयाजी में तीसरा मोर्चा बना एक्स-फैक्टर; पांच सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला, बिगड़ेगा एनडीए–महागठबंधन का गणित!

सुभाष कुमार, गयाजी। बिहार विधानसभा चुनाव के महासमर में गयाजी इस बार सबसे दिलचस्प रणभूमि बन गया है। जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा।

एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर तो है ही, लेकिन कई सीटों पर तीसरे मोर्चे के उतरने से मुकाबला और भी पेचीदा हो गया है।

गुरुआ, शेरघाटी, बोधगया, टिकारी और वजीरगंज में त्रिकोणीय जंग ने दोनों प्रमुख गठबंधनों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। वोटों का थोड़ा-सा अंतर भी किसी की हार या जीत तय करेगा।

गुरुआ में चतुष्कोणीय जंग

गुरुआ सीट (225) पर भाजपा के उपेंद्र प्रसाद, राजद के विनय कुमार, बसपा के राघवेंद्र नारायण यादव और जनसुराज के संजीव श्याम सिंह में जोरदार भिड़ंत है।

बसपा और जनसुराज के मैदान में उतरने से यह सीट चारतरफा जंग में बदल गई है। यहां वोटों का बिखराव किसी भी दावेदार की जीत-हार तय कर सकता है।

शेरघाटी में दो निर्दलीय का जलवा

226 शेरघाटी सीट पर राजद, लोजपा और निर्दलीय मुकेश यादव उर्फ कृष्ण यादव और सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव के बीच रोमांचक लड़ाई है। चारों के बीच काटे की टक्कर है और मतों का हर प्रतिशत निर्णायक साबित होगा।