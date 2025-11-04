गयाजी में तीसरा मोर्चा बना एक्स-फैक्टर; पांच सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला, बिगड़ेगा एनडीए–महागठबंधन का गणित!
गयाजी में बिहार विधानसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प हो गया है, जहाँ एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। कई सीटों पर तीसरे मोर्चे के उतरने से मुकाबला और भी पेचीदा हो गया है। गुरुआ, शेरघाटी, बोधगया, टिकारी और वजीरगंज में त्रिकोणीय जंग ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं, जिससे वोटों का मामूली अंतर भी हार-जीत तय कर सकता है।
सुभाष कुमार, गयाजी। बिहार विधानसभा चुनाव के महासमर में गयाजी इस बार सबसे दिलचस्प रणभूमि बन गया है। जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा।
एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर तो है ही, लेकिन कई सीटों पर तीसरे मोर्चे के उतरने से मुकाबला और भी पेचीदा हो गया है।
गुरुआ, शेरघाटी, बोधगया, टिकारी और वजीरगंज में त्रिकोणीय जंग ने दोनों प्रमुख गठबंधनों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। वोटों का थोड़ा-सा अंतर भी किसी की हार या जीत तय करेगा।
गुरुआ में चतुष्कोणीय जंग
गुरुआ सीट (225) पर भाजपा के उपेंद्र प्रसाद, राजद के विनय कुमार, बसपा के राघवेंद्र नारायण यादव और जनसुराज के संजीव श्याम सिंह में जोरदार भिड़ंत है।
बसपा और जनसुराज के मैदान में उतरने से यह सीट चारतरफा जंग में बदल गई है। यहां वोटों का बिखराव किसी भी दावेदार की जीत-हार तय कर सकता है।
शेरघाटी में दो निर्दलीय का जलवा
226 शेरघाटी सीट पर राजद, लोजपा और निर्दलीय मुकेश यादव उर्फ कृष्ण यादव और सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव के बीच रोमांचक लड़ाई है। चारों के बीच काटे की टक्कर है और मतों का हर प्रतिशत निर्णायक साबित होगा।
बोधगया में चार तरफा मुकाबला
229 बोधगया सीट पर राजद के कुमार सर्वजीत, लोजपा (रामविलास) के श्यामदेव पासवान, जनसुराज के लक्ष्मण मांझी और निर्दलीय नंदलाल कुमार आमने-सामने हैं।
यह सीट जिले की सबसे जटिल लड़ाइयों में से एक मानी जा रही है। यहां किसी भी उम्मीदवार की जीत पर अब तक सस्पेंस कायम है।
टिकारी में निर्दलीय ने बढ़ाई धड़कनें
231 टिकारी में हम प्रत्याशी डा. अनिल कुमार और राजद के अजय कुमार के बीच मुकाबला है, लेकिन निर्दलीय सुबोध कुमार ने इसे त्रिकोणीय बना दिया है। जनसुराज के शशि कुमार भी मैदान में हैं। यहां वोट बिखराव से बड़ा उलटफेर हो सकता है।
वजीरगंज में बसपा ने बढ़ाई टेंशन
234 वजीरगंज सीट पर भाजपा के वीरेंद्र कुमार सिंह, कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह और बसपा के चितरंजन कुमार के बीच सीधी टक्कर है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन गया है।
127 प्रत्याशी, 44 निर्दलीय मैदान में
गया की 10 विधानसभाओं में कुल 127 प्रत्याशी चुनावी रण में हैं, जिनमें 44 निर्दलीय शामिल हैं। यह आंकड़ा बताता है कि इस बार मतदाता के पास विकल्पों की लंबी फेहरिस्त है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।