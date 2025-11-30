गया पहुंची 6 महिला यात्री एयरपोर्ट पर रोकी गईं, वीजा इमिग्रेशन जांच में फेल

संवाद सूत्र, बोधगया। थाईलैंड से शनिवार को गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची एयर एशिया की शेड्यूल फ्लाइट से 6 महिला यात्री का वीजा इमिग्रेशन जांच के दौरान फेल पाया गया।

एयरपोर्ट अधिकारियों ने तत्काल सभी को रोककर विस्तृत जांच की। जिसमें मलेशिया की पांच व सिंगापुर की एक महिला यात्री का वीजा फेल मिला।

एयरपोर्ट के कार्यवाहक निदेशक अविनाश सोरेंग ने बताया कि दस्तावेजों में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद महिला यात्रियों को एयरपोर्ट परिसर के भीतर ही सुरक्षित स्थान पर ठहराया गया है।

सभी के रहने और खाने-पीने की संपूर्ण व्यवस्था एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने स्तर से की है। उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार सभी महिला यात्रियों को रविवार को आने वाली रिटर्न फ्लाइट से वापस थाईलैंड भेज दिया जाएगा।

एयरपोर्ट प्रशासन ने मामले की सूचना संबंधित एजेंसियों को भी दे दी है। साथ ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। ताकि यात्रियों की सुरक्षा और इमिग्रेशन मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित हो सके।

इधर, शुक्रवार को थाईलैंड की महिला यात्री का भी वीजा फेल पाया गया था। जिसे शनिवार को रिटर्न फ्लाइट से वापस भेज दिया गया है।