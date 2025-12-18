Language
    कोहरे ने थामी रफ्तार, राजधानी समेत कई एक्सप्रेस ट्रेनें घंटों लेट; गया जंक्शन पर यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

    By Subhash KumarEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:10 AM (IST)

    गया में घने कोहरे के कारण रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही ह ...और पढ़ें

    कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गयाजी। घने कोहरे का असर गुरुवार को रेल परिचालन पर साफ नजर आया। राजधानी एक्सप्रेस समेत लंबी दूरी की कई ट्रेनों की रफ्तार थम गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    गया जंक्शन होकर गुजरने वाली दर्जनों एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चलीं। कड़ाके की ठंड और कोहरे ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दीं।

    हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस करीब ढाई घंटे विलंब से चली। वहीं, वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दो घंटे लेट रही।

    सियालदह सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी लगभग दो घंटे की देरी से गया जंक्शन पहुंचीं। मुंबई से हावड़ा जाने वाली मुंबई मेल एक्सप्रेस डेढ़ घंटे विलंब से गुजरेगी, जबकि पारसनाथ एक्सप्रेस करीब एक घंटे लेट रही।

    ट्रेनों की देरी के कारण स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। ठंड से बचने के लिए लोग प्लेटफार्म पर अलाव और प्रतीक्षालयों का सहारा लेते नजर आए।

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से एहतियातन ट्रेनों की गति धीमी रखी जा रही है। आने वाले दिनों में भी कोहरे का असर रेल परिचालन पर बने रहने की संभावना जताई जा रही है।

    यात्री घर से निकलने से पहले एक बार ट्रेनों का शेड्यूल और टाइम जरूर देखकर निकलें, ताकि उनको असुविधा न हो।

