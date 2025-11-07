गया के फतेहपुर-वजीरगंज रोड पर बाइक-ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर, अधेड़ की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, फतेहपुर (गया)। फतेहपुर वजीरगंज मुख्य सड़क पर शुक्रवार की रात बदउआं गांव के समीप हुए सड़क हादसे में एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। घटना में बाइक और ट्रैक्टर की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक की पहचान बदउआं गांव निवासी गोरे सिंह (52 वर्ष) के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार, गोरे सिंह मंगलवार की शाम फतेहपुर बाजार से घर लौट रहे थे।

इसी दौरान बदउआं मोड़ के पास खड़ा एक ट्रैक्टर अचानक बिना हॉर्न दिए पीछे करने लगा। इससे गोरे सिंह की बाइक सीधे ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

आनन फानन में स्वजन उन्हें स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही फतेहपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए गया मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि मृतक के परिजनों से आवेदन प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

फिलहाल ट्रैक्टर चालक हादसे के बाद वाहन लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर एवं उसके मालिक की पहचान की जा रही है।

घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है, वहीं स्वजन एवं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से फरार चालक को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है।