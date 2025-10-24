एनएच-19 पर भीषण हादसा: कंटेनर से टकराई फॉर्च्यूनर, दो की मौत, गंजास मुखिया अमित कुमार सिंह सवार थे

संवाद सूत्र, बाराचट्टी (गया)। गया जिला के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के एनएच-19 (दिल्ली-कोलकाता मुख्य मार्ग) पर बीती रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। यह घटना गोखुला नदी पुल के समीप उस समय हुई, जब एक कंटेनर वाहन सड़क पर खड़ी थी और तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार उसमें जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारपहिया वाहन के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों की पहचान अमित कुमार सिंह (42 वर्ष), पिता रामबहादुर सिंह, ग्राम जयपुर गसांडीह, थाना सासाराम मुफस्सिल, जिला रोहतास और रामाशीष सिंह यादव (60 वर्ष), पिता वदी सिंह यादव, ग्राम छोटका अमवा, थाना चांद, जिला कैमूर के रूप में की गई है। मृतक अमित कुमार सिंह वर्तमान में रोहतास जिले के गंजास पंचायत के मुखिया थे और इलाके में एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एनएल-01 एबी नंबर का कंटेनर ट्रक लोहा लदा था और उसका टायर फट जाने के कारण चालक ने उसे सड़क के बीच में ही खड़ा कर दिया था, न कि किनारे पर। बताया जाता है कि ट्रक में बैकलाइट या इंडिकेटर लाइट नहीं जला हुआ था, जिसके कारण सामने से आ रही फॉर्च्यूनर के चालक को ट्रक का अंदाजा नहीं हो पाया। अचानक सामने ट्रक आने से फॉर्च्यूनर टकरा गई और यह दर्दनाक हादसा हो गया।

सूचना मिलते ही प्रशिक्षु डीएसपी पिंकी कुमारी के नेतृत्व में बाराचट्टी थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दोनों शव को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकालकर थाना लाया गया। रात में ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर गया मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल भेजा गया।

हादसे की खबर मिलते ही गंजास पंचायत और बाराचट्टी क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सुबह होते ही पंचायत प्रतिनिधि, स्वजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में बाराचट्टी थाना पहुंचे। सभी ने मुखिया अमित कुमार सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि अमित कुमार सिंह अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में सदैव अग्रणी रहते थे और उनकी छवि एक जनप्रिय मुखिया की थी। वहीं लोगों ने रात में बिना लाइट के बीच सड़क पर ट्रक खड़ी करने वाले चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की।