    गयाजी में दहेज के लिए मां-बेटी को जहर देकर मारने का आरोप, पति समेत 6 पर FIR

    By Himanshu Gautam Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:31 PM (IST)

    गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के लोधवे गांव में दहेज के लिए मां-बेटी को जहर देकर मारने का आरोप लगा है। मृतका के भाई ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि दहेज में मोटरसाइकिल और चार लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर आरोपियों ने मां-बेटी को जहर दे दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर।

    संवाद सूत्र, फतेहपुर (गया)। थाना क्षेत्र के लोधवे गांव में मां बेटी की विषपान से हुई मौत के मामले ने दहेज हत्या का रूप ले लिया है। मृतका सोनी देवी के भाई संतोष कुमार, ग्राम मतासो टोला खड़हारा निवासी ने फतेहपुर थाना में आवेदन देकर अपनी बहन और भांजी की जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पति समेत छह लोगों को नामजद किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आवेदन में बताया गया कि बहन सोनी देवी की शादी वर्ष 2021 में अरविंद यादव (पिता स्व. बंधु यादव उर्फ श्रीकांत यादव) ग्राम लोधवे निवासी के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी।

    विवाह के बाद उनकी एक पुत्री निधि कुमारी का जन्म हुआ। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद पति अरविंद यादव, देवर सुनील यादव, सास कमला देवी, गोतनी रूबी देवी, बब्लू यादव और संजू देवी द्वारा लगातार दहेज में मोटरसाइकिल (बुलेट) और चार लाख रुपये नकद की मांग की जाने लगी।

    स्वजनों ने अपनी हैसियत के अनुसार दो लाख रुपये नकद और सोने की चैन दी थी, लेकिन मांगें जारी रहीं। जब बहन ने दहेज नहीं दिया तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।

    बीते मंगलवार को आरोपितों ने षड्यंत्र रचकर सोनी देवी और उनकी पुत्री को जबरन जहर पिला दिया। दोनों को फतेहपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां सोनी देवी को मृत घोषित किया गया जबकि पुत्री की मौत इलाज के दौरान मगध मेडिकल में हो गई।

    थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि पति समेत छह लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी कर जांच शुरू कर दी गई है। मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।