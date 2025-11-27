पहाड़पुर स्टेशन पर हावड़ा-मुंबई एक्सप्रेस के ठहराव की मांग फिर तेज, समय और पैसे की हो रही बर्बादी

संवाद सूत्र, फतेहपुर (गया)। गया कोडरमा रेलखंड के महत्वपूर्ण स्टेशनों में शामिल पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस के ठहराव की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। वर्षों से लंबित इस मांग पर विभागीय स्तर पर कई बार आश्वासन तो मिले, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में बिहार झारखंड सीमा क्षेत्र के हजारों यात्री निराशा में डूबे हुए हैं। समय और पैसा दोनों की अतिरिक्त खपत पहाड़पुर स्टेशन राजस्व की दृष्टि से भी रेलवे के लिए अहम माना जाता है। नवादा, हिसुआ, सिरदल्ला, झारखंड के अनेक क्षेत्रों तथा आसपास के कई गांवों के लोग नियमित रूप से यहां से ट्रेन पकड़ते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव नहीं होने से यात्रियों को मजबूरी में गया जंक्शन या कोडरमा स्टेशन का रुख करना पड़ता है, जिससे समय और पैसा दोनों की अतिरिक्त खपत होती है। अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने पिछले कई वर्षों में रेल मंत्री, जीएम, डीआरएम, सांसद, विधायक सहित संबंधित अधिकारियों को दर्जनों ज्ञापन सौंपे हैं। इसके बावजूद हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस का ठहराव अब तक स्वीकृत नहीं हो पाया है।

वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि पहाड़पुर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया जा चुका है और आधुनिकीकरण का कार्य जारी है, ऐसे में एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव मिलना और भी आवश्यक हो गया है। जीतन राम मांझी के समक्ष भी रखी मांग समाजसेवी सह मुख्य पार्षद रवि कुमार, नवीन सिन्हा, विकास कुमार, अमरेंद्र सिंह, नवीन कुमार, मिथलेश सिंह और गुंजन कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि यदि हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो जाए तो क्षेत्रवासियों को महानगरों तक की यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी। यह सुविधा न केवल पहाड़पुर बल्कि नवादा, कोडरमा और झारखंड सीमा के ग्रामीण इलाकों के यात्रियों के लिए भी वरदान साबित होगी।