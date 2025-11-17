Language
    दिल्ली-कोलकाता हाईवे की सर्विस रोड बदहाल, रोजाना ढाई किमी लंबा जाम, एम्बुलेंस तक फंसी

    By Amit Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:52 PM (IST)

    बाराचट्टी में दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण के चलते सर्विस रोड जर्जर हो गई है, जिससे भयंकर जाम लग रहा है। प्रतिदिन डेढ़ से ढाई किलोमीटर तक के जाम में एम्बुलेंस और अन्य वाहन फंस रहे हैं, जिससे मरीजों और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि एनएचएआई की लापरवाही से नाराज हैं।

    दिल्ली-कोलकाता हाईवे

    संवाद सूत्र, बाराचट्टी (गया)। दिल्ली–कोलकाता नेशनल हाईवे पथ संख्या–19 के छह लेन चौड़ीकरण के दौरान निर्माण कार्यों की खामियों ने बाराचट्टी बाजार के पास गंभीर अव्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी है। बाराचट्टी थाना, वन विभाग कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने फ्लाईओवर निर्माण के कारण सड़क व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। 

    जर्जर सर्विस रोड के चलते हर दिन डेढ़ से ढाई किलोमीटर लंबा जाम आम बात बन चुका है। इस जाम में फंसकर हजारों लोगों का रोजाना समय बर्बाद हो रहा है, जबकि सबसे अधिक परेशानी राहत-बचाव और स्वास्थ्य सेवाओं को हो रही है।

    छोटी गाड़ियां मिट्टी और गड्ढों में धंस जाती है

    सर्विस पथ की स्थिति इतनी खराब है कि वाहन हिचकोले खाते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। कई जगह तो छोटी गाड़ियां मिट्टी और गड्ढों में धंस जाती हैं, जिससे घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। 

    स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण एजेंसी और एनएचएआई प्राधिकरण की इस निरंकुशता ने आम जनजीवन को मुश्किल में डाल दिया है। स्कूल बसें, निजी वाहनों के साथ-साथ एम्बुलेंस तक दिनभर इसी जाम में फंसती रहती हैं।

    एम्बुलेंस सेवाएं सबसे ज्यादा प्रभावित

    जाम के कारण एम्बुलेंस सेवाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। जीटी रोड पर कहीं दुर्घटना होने पर राहत पहुंचने में देरी हो जाती है। कई बार मरीजों को सीएचसी तक पहुंचने में भी इस जाम से जूझना पड़ता है, जिससे उनकी स्थिति और गंभीर हो जाती है। 

    वहीं, बाराचट्टी थाना पुलिस को भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जाम लगने से आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई बाधित होती है, जिसका सीधा असर पूरे क्षेत्र की कानून-व्यवस्था पर पड़ रहा है।

    दिन-प्रतिदिन भयावह होती जा रही समस्या

    स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस स्थिति को लेकर लगातार नाराजगी जताते रहे हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष सह प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह चन्द्रवंशी ने कहा कि एनएचएआई प्राधिकरण अपनी जवाबदेही निभाने में पूरी तरह विफल रहा है। 

    उन्होंने आरोप लगाया कि हाईवे निर्माण कार्यों का उचित निरीक्षण न होने के कारण यह समस्या दिन-प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। सर्विस रोड की यह बदहाल स्थिति कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्राधिकरण ने इस ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा।